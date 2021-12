Hai un seno più grande dell’altro? Ecco perché (e se è normale)

Basta, è ora di dare voce (ed una risposta) ad uno dei dubbi che ti ha sempre attanagliata. È normale che un seno sia più grande dell’altro?

Avevamo bisogno anche di questa paranoia? La risposta a questa domanda è sicuramente no ma visto che ce lo chiediamo in tante forse è meglio parlarne.

Di che cosa? Ma di misure, ovviamente!

No, che cosa avete capito: non parliamo di uomini (e delle loro, di misure) ma semplicemente di seni. Quindi delle nostre misure!

Se te lo sei già chiesta, in vita tua, vuol dire che lo hai già notato e se no ti invitiamo a guardarti per bene allo specchio senza maglietta o reggiseno.

Ehi, non è che uno dei due è più grande dell’altro?

Perché un seno è più grande dell’altro: la risposta a tutti i tuoi dubbi

Ebbene sì, se li guardate con abbastanza attenzione (o se chiedete al vostro fidanzato, che probabilmente ne conosce a memoria peso, misure e consistenza) ve ne renderete conto.

Tutte abbiamo un seno più grande dell’altro: non c’è nessuna che rimane esclusa da questa curiosa asimmetria!

O anzi, forse qualcuna esclusa c’è: chiunque abbia un seno rifatto, probabilmente, dorme sonni tranquilli in merito al discorso della simmetria. Che fortuna!

In realtà avere un seno più grande degli altri è una conseguenza diretta della crescita e dello sviluppo.

Generalmente, infatti, nel periodo della pubertà (che può andare dagli 8/10 anni fino ai 13/14) uno dei seni inizia a svilupparsi in maniera più veloce dell’altro.

Non si tratta tanto di una gara ma di un semplice fatto biologico: alcune parti del nostro corpo si mettono “in movimento” prima delle altre!

Ecco perché, soprattutto nelle giovanissime, la differenza di dimensioni può sembrare particolarmente evidente e pressante. Generalmente, poi, intorno ai venti o venticinque anni, tutte le misure si allineano o si compensano, anche se non sono mai uguali.

È normale che il nostro corpo sia asimmetrico?

Ovviamente (ed assolutamente) sì: è normale che il corpo sia asimmetrico!!

Non solo il nostro seno ma anche i nostri occhi, le nostre gambe, il torso, le mani e chi più ne ha più ne metta sono diversi per quanto riguarda le misure!

Ovviamente non parliamo di asimmetrie estremamente evidenti, che possono essere la conseguenza di un trauma, di un incidente o semplicemente (per l’appunto) di uno sviluppo non conforme in fase puberale.

Il nostro corpo, però, non è perfettamente simmetrico così come siamo abituati a considerarlo!

Chiunque si sia sottoposto ad un’estenuante sessione di depilazione delle sopracciglia sa che, sfortunatamente, la perfezione non esiste (una è sempre più pelosa dell’altra, maledizione).

Ehi, altro che sfortunatamente: per fortuna, anzi! Le nostre differenze, anche minime, sono quelle che ci rendono unici e preziosi.

Il fatto che sul seno si noti un poco di più è proprio perché possiamo guardarlo con abbastanza “distanza” da riuscire a vederlo nella sua interezza ma questo non vuol dire che sia un problema!

Uno dei miei seni è più grande dell’altro: si tratta di una malattia?

Ovviamente non possiamo rispondere a questa domanda in maniera approfondita: non siamo medici e, oltretutto, non abbiamo visto i tuoi seni!

(Ma ti invitiamo comunque a non mandare foto in redazione: non c’è nessuno che possa valutarli adeguatamente).

Se credi che ci sia qualcosa che non va, è sempre meglio recarsi dal proprio medico di base e chiedergli un parere.

La cura di sé è importantissima e anche domande come queste sono non solo legittime ma anche fondamentali!

Non abbiate paura di sembrare sciocche o estremamente paranoiche: fate le vostre domande e ricevete la vostra risposta da un esperto, capace di rassicurarvi e spiegarvi tutto nella maniera migliore possibile!

Generalmente l’asimmetria del seno non è sintomo di malattie ma, se pensi che sia il caso, una visita può tranquillizzarti o darti nuove idee e soluzioni.

Se ti mette a disagio avere un seno più grande dell’altro puoi valutare l’acquisto di un reggiseno fatto su misura, che ti faccia sentire comoda e confortevole oppure, anche, pensare ad un intervento di chirurgia estetica.

Ovviamente solo dopo aver finito di sviluppare, sia ben chiaro!