Una Vita anticipazioni: epologo tragico per Felicia?

Una Vita anticipazioni: Che fine ha fatto Felicia? Il tragico epilogo che non si aspettava nessuno. Ecco cosa le è successo

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Felicia muore per un attacco di cuore. Ma è davvero così?

Nelle prossime puntate di Una Vita, una morte improvvisa scombussolerà tutti gli abitanti di Acacias. Si tratta di Felicia Pasaman (Susana Soleto). La mamma di Camino sembra essere venuta a mancare per un violento attacco di cuore ma non tutti ci crederanno…

Subito dopo l’arresto di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che messa sotto pressione confesserà di aver ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) nel bel mezzo di un rapimento inscenato dal marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), i telespettatori della telenovela Una Vita assisteranno ad un breve salto temporale nelle vicende ambientate a calle Acacias.

In questo salto temporale si vedrà una novità che riguarderà Felicia Pasamar (Susana Soleto). Tutto avrà origine quando quando Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) tornerà in città al termine di un viaggio che avrà dovuto obbligatoriamente svolgere in Messico per assecondare le minacce di Salustiano, ovvero il padre di Aurelio (Carlos de Austria) e Natalia (Astrid Janer).

Non appena metterà piede nel quartiere, il Bacialupe verrà raggiunto da Liberto (Jorge Pobes) e Ramon (Juanma Navas), che gli faranno le loro personali condoglianze per la perdita prematura di Felicia. Quando i tre si fermeranno al Nuovo Secolo XX per parlare, sarà quindi chiaro che Marcos non ha potuto nemmeno partecipare ai funerali della consorte perché si trovava in Messico, ma le cause del decesso della donna appariranno del tutto misteriose.

Marcos rientrato dal Messico, dopo aver parlato con Liberto e Ramon si confronterà con la figlia Anabel (Olga Haenke) sulle circostanze che avranno portato alla morte di Felicia. La figlia gli racconterà che la Pasamar è passata a miglior vita nel corso di un viaggio nella sua città natale Santander, motivo per cui ha appreso della sua triste fine via telefono dal sindaco del paese.

L’uomo non riuscirà a darsi pace soprattutto perché tutto lascerà presupporre che Felicia sia morta a causa di un attacco di cuore improvviso. La morte di Felicia non apparirà sullo schermo ma genererà una serie di dinamiche e di storie che porteranno a far emergere sempre più il lato oscuro della domestica Soledad.