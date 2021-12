Anticipazioni Beautiful dall’America: Sheila torna nella soap e colpisce ancora! Ecco cosa combina questa volta.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful. Tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5. Sheila Carter, la ex moglie di Eric Forrester si improvvisa infermiera. Ecco perché.

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful americane ci rivelano sempre grandi sorprese.

L’ex moglie di Eric Forrester ossia Sheila Carter sebbene sia tornata sulla scena da mesi, non ha combinato niente di così tanto rilevante.

Rispetto alla Sheila del passato, oggi la Carter è più pacata sicuramente in attesa del miglior momento per tirare a segno un suo colpo. Come ben sapete l’ex moglie di Eric è tornata sullo schermo per poter far parte della vita di suo figlio Finn e del nipote Hayes.

Nonostante i crimini commessi da Sheila, Finn sembra sempre sul punto di acconsentire ad approfondire la conoscenza con la madre biologica, così determinata nel definirsi una persona diversa da quella che era in passato: una possibilità che Steffy Forrester Finnegan non prende in considerazione e che, proprio per questo, è diventata la fissa di Sheila. L’atteggiamento possibilista di Finn, infatti, ha convinto la Carter che il giovane le stia lontano (citando le sue parole) solo per volontà di “quel rottweiler di moglie”. Infatti la donna pensa che Finn sia stato alla larga da lei per assecondare la consorte e non perché ritiene imperdonabili e insuperabili i danni che, in passato, la Carter ha inflitto alla famiglia di Steffy. Sheila sperava di poter godere di Deacon Sharpe come partner in affari, visto che l’uomo vive una situazione piuttosto simile con sua figlia Hope. Anche Deacon ha un rapporto con la figlia ostacolato dall’ostilità di Liam e Ridge.

Comunque sia Sheila è tornata a colpire con uno dei suoi classici trucchi, sfoggiati però soprattutto a Febbre D’Amore: il travestimento. Pur di poter incontrare Finn lontano dalle proprietà dei Forrester e dalla sicurezza privata da essi ingaggiata (ma mai vista dai telespettatori, che ne sentono solo parlare), Sheila si è travestita da infermiera, così da arrivare indisturbata nello studio del figlio in ospedale.