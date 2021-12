Makeup mozzafiato per Natale? Metti il rossetto rosa!

Chi lo ha detto che il rossetto rosso è il ‘must have’ assoluto da sfoggiare per le festività natalizie? Se è un makeup mozzafiato per Natale che cercate, è il rossetto rosa che dovrà baciare le vostre labbra!

Se il rossetto rosso è da sempre l’icona della femminilità è il rossetto rosa a svelare tutta la sensualità di una donna. Un vezzoso cosmetico in grado di esaltare la bellezza in modo frizzante e delicato.

Questo colore sarà perfetto per avere un makup mozzafiato per Natale ed incorniciare sorrisi durante i festeggiamenti in famiglia, tra amici e in coppia.

Rossetto rosa per Natale: ecco a chi sta bene e come abbinarlo nel makeup

Volete attirare l’attenzione discreta su di voi? Perché non stupire con delle labbra sensuali ma eleganti? Il rossetto rosa sarà la scelta giusta per qualsiasi tipo di donna e di labbra, basterà scegliere quello giusto da sfoggiare durante la cena della vigilia o il pranzo di Natale.

Se siete delle donne more e dalla pelle ambrata, tutti i rosa dal sotto tono caldo saranno perfetti, mentre per le chiare le tonalità del rosa freddo o anche pescato sapranno essere impeccabili.

Per labbra carnose, ecco che i rossetti opachi saranno perfetti e femminili, sia nelle tonalità nude ma ancor di più nelle tonalità più accese come il fucsia o il ciclamino.

Le labbra sottili vogliono texture cremose e satinate, perfette tutte le tinte labbra dalla texture lucida e vinilica, ideali per creare volumi là dove non ce ne sono. Qualsiasi rossetto indossiate sarà bene tenere a mente tutti i nostri consigli per mantenerlo perfetto e a lunga durata.

Rossetto rosa per un makeup mozzafiato a Natale: ecco con che trucco occhi abbinarlo

Se siete delle amanti dei rossetti nude o rosa dal finish opaco, potrete azzardare un trucco importante sugli occhi come uno smokey eye, con delle ciglia importanti ed un tocco di luce sul volto con una base viso luminosa.

Per labbra lucide che necessitano di essere messe in primo piano, sarà perfetto un trucco occhi chiaro e luminoso, che metta in risalto la naturale rima palpebrale con una bordatura dell’occhio e una riga di eyeliner sempre molto femminile. Le ciglia finte, regaleranno quel tocco in più ad un trucco molto semplice.