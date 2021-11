Rossetto di Natale: ecco come farlo durare impeccabile per tutta la giornata!

By

Il rossetto è senza dubbio uno dei cosmetici protagonisti del Natale. Che sia rosso, rosa o aranciato, l’importante è che resti impeccabile per tutto il giorno ad incorniciare sorrisi! Ecco tutti i segreti per rendere a lunga durata il rossetto di Natale.

Siete tra le donne che non possono assolutamente rinunciare ad un alleato di bellezza come il rossetto neppure durante un lauto banchetto come quello natalizio?

Niente paura, vi regaleremo qualche consiglio e segreto per rendere indelebile il rossetto di Natale. Qualche trucchetto rubato ai makeup artist e la skincare giusta vi regaleranno delle labbra perfette e coloratissime per molte ore!

Rossetto di Natale: i trattamenti di bellezza per le labbra che non possono mancare!

Le labbra come il resto del nostro viso necessitano di cure specifiche e di tanta idratazione soprattutto in vista di un bel makeup. Inutile ricordare quanto sia fondamentale trattarle ogni giorno con una crema idratante formulata per la mucosa labiale, un olio vegetale e soprattutto con un buon burro di cacao.

La versione stick dei burri di cacao a base di karité, cera d’api e addizionati di ingredienti emollienti sarà il modo più pratico di coccolare le nostre labbra, soprattutto nei giorni invernali.

Prima del trucco però, sarà essenziale esfoliare le labbra per renderle liscie e vellutate, basterà applicare uno scrub con un leggero massaggio circolare e rimuoverlo con una velina o risciacquare con acqua tiepida.

Dopo aver trattato le labbra con un prodotto esfoliante, si potrà applicare un burro di cacao ed il trattamento di bellezza sarà completo e super efficace, le labbra saranno pronte per essere truccate con il vostro rossetto preferito.

I segreti per rendere il rossetto di Natale a lunghissima durata

Il trucco delle labbra non si riduce ad un’applicazione veloce di un rossetto in stick ma, per un ‘makeup long lasting’ necessiterà di vari passaggi e prodotti:

1- Idratare le labbra

Per quanto riguarda l’idratazione delle labbra, vi abbiano regalato diversi consigli. Unica accortezza, sarà quella di tamponare le labbra con una velina per eliminare ogni traccia di burro, prima di iniziare la fase del trucco.

2- Applicare il primer

Il primer labbra sarà un prodotto fondamentale per la riuscita di un trucco labbra a lunga durata. Esistono in commercio diverse tipologie di primer tra cui scegliere tutte molto efficaci.

3- Applicare la matita sotto il rossetto di Natale

Dopo aver applicato il primer, si potrà tracciare il contorno labbra con una matita nude o in pieno tono con il colore del rossetto. Con la stessa matita si potranno riempire le labbra per formare una base colore molto tenace sulla quale far aderire il rossetto.

4- Applicare il rossetto

Dopo la matita si potrà applicare la prima volta il rossetto, farlo con un pennellino specifico permetterà un’applicazione perfetta.

5- Tamponare

Dopo aver applicato il rossetto, si dovranno tamponare le labbra con una velina eliminando l’eccesso di colore.

6- Applicare la cipria

La cipria in polvere libera sarà il prodotto chiave per rendere il rossetto a lunga durata e si potrà tamponare con un pennello piatto o una spugnetta sulle labbra in una piccolissima quantità.

7- Riapplicare il rossetto

A questo punto si potrà applicare definitivamente il rossetto e questo resisterà davvero per diverse ore, anche al contatto con cibo e bevande!