Coppia di Uomini e Donne si rompe: parla l’ex corteggiatrice

Un’altra coppia di Uomini e Donne si rompe dopo poco tempo dalla scelta nello studio del dating show di canale 5: parla l’ex corteggiatrice.

Non tutti gli amori che nascono nello studio di Uomini e Donne durano per sempre. Molte coppie, infatti, non riscono a superare tutte le prove della vita dicendosi addio dopo poco tempo. E’ il caso di una coppia nata nella stagione attualmente in onda del dating show di canale 5 che, poche settimane dopo la scelta si è detta addio.

La coppia che si è detta addio è quella formata da Matteo Fioravanti e Noemi Baratto. L’ex tronista aveva scelto Noemi dopo poche esterne e senza averla mai baciata. Molto preso da Noemi, aveva deciso di seguire il cuore scegliendola non riuscendo a conoscere altre ragazze. Purtroppo, però, la coppia si è detta addio.

Dopo alcune settimane dalla scelta nello studio del programma di Maria De Filippi, Noemi Baratto ha rotto il silenzio confermando la rottura da Matteo Fioravanti dopo vari rumors e indiscrezioni circolate sul web.

“Purtroppo una persona inizia a vedere tutti i lati del carattere solo fuori dal programma senza telecamere e senza terzi che fanno da spettatori. Per me la compatibilità, la comprensione, la capacità di dialogare, l’empatia sono le cose principali che devono caratterizzare una relazione, basarsi solo sull’aspetto fisico non conta..“, ha fatto sapere Noemi attraverso il suo profilo Instagram. “Prima o poi scade an che quello.. quindi se tra noi non c’è stato tutto ciò non ne valeva la pena continuare anche perché poi si perdeva tempo e salute..”.

“La relazione tra me e Noemi non è andata. Sapete che ho fatto una scelta molto anticipata rispetto al solito, ma non mi pento di nulla. Ci siamo ritrovati in una realtà, sono uscite troppe incomprensioni, differenze di carattere e tante altre cose che non dico qui per rispetto di entrambi”, ha fatto sapere Noemi.