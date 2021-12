Hai le extension alle ciglia? Attenta a questi errori colossali!

Se sei una donna che ama lo sguardo da cerbiatta, avrai sicuramente provato o indossi delle bellissime extension alle ciglia. Se vuoi mantenerle impeccabile, devi stare attenta a non compiere alcuni errori che potrebbero rovinarle addirittura a pochi giorni dal trattamento.

Le extension ciglia sono diventate un vero ‘must’ del makeup e del look di tutti i giorni. Sfoggiare uno sguardo magnetico con delle ciglia folte, lunghe e meravigliosamente incurvate, regala la possibilità di rinunciare anche al makeup occhi ed essere perfette con una bella base viso e il rossetto preferito.

Questo tipo di trattamento di bellezza richiede però una manutenzione attenta delle ciglia finte e necessita di evitare alcuni errori davvero importanti che rovinerebbero le extension in modo importante. Scopriamo in cosa consiste un trattamento di extension per le ciglia e quali sono gli errori da non commettere assolutamente.

Extension ciglia: il trattamento spiegato in modo semplice

Se non si ha la fortuna di avere delle ciglia bellissime naturalmente, si spendono davvero molti minuti al giorno nell’applicazione del mascara, che dovrebbe essere davvero perfetta e curata per regalare un buon risultato. Proprio per questo sono moltissime le donne che ricorrono ad un trattamento professionale di extension ciglia un modo per avere uno sguardo incorniciato da ciglia perfette ogni giorno, senza dover perdere tempo a piegare, rinfoltire e combattere con le fastidiose sbavature.

Ma in cosa consiste davvero questo tipo di trattamento? Il trattamento di extension alle ciglia, non è altro che l’applicazione di ciuffetti di ciglia finte ma in modo semi permanente alle ciglia naturali. Le ciglia che si utilizzano per questo tipo di intervento possono essere di fibra sintetica o naturale. L’applicazione di ciuffetti di ciglia finte, permette di avere delle ciglia folte, lunghe, ben incurvate e anche ben pigmentate ed esse vengono applicate attraverso l’utilizzo di una colla dalla formulazione molto tenace.

Questo trattamento è in grado di trasformare letteralmente lo sguardo di una donna e di renderla bellissima anche con uno stile acqua e sapone, si sa che le ciglia sono una caratteristica femminile davvero affascinante.

Il trattamento prevede delle sedute di ‘ritocco’ in cui vengono sostituite le ciglia cadute naturalmente. Considerando che le ciglia naturali vivono un ricambio ogni 5 settimane, regalarsi un ‘refill’ delle ciglia ogni 3 settimane, potrebbe essere una scelta giusta.

Ovviamente sarà il professionista a concordare con la cliente le sedute e a consigliarle il tipo di trattamento più idoneo. Ma dopo aver fatto il trattamento, come si dovranno curare le ciglia? Scopriamo gli errori da non commettere assolutamente!

Extension alle ciglia: ecco gli errori che non dovresti commettere

Sei contenta del risultato ottenuto dal trattamento di extension e sei innamorata del tuo nuovo sguardo? Se vuoi mantenere le ciglia perfette fino al giorno del ritocco, attenzione a questi errori!

1- Non bagnare e toccare le ciglia

Le ciglia non andrebbero mai bagnate nelle 24 ore successive al trattamento di extension, questo perché la colla professionale utilizzata necessità di questo lasso di tempo per regalare il massimo delle prestazioni ed asciugarsi completamente.

Così come non andrebbero bagnate, nelle 24 ore successive al trattamento le ciglia non andrebbero nemmeno toccate o stressate con sfregamenti.

2- Attenzione all’igiene

Le ciglia, una volta sottoposte al trattamento di extension richiedono molta delicatezza ma anche la giusta igiene. Per questo sarà bene pulirle con il detergente delicato e consigliato dal professionista e spazzolate con una spazzolina specifica, soprattutto per eliminare ogni residuo di ombretti, eyeliner o matita occhi che possano caderci sopra.

3- No al trucco

Le ciglia trattate con le extension non richiedono l’applicazione del mascara. Applicarlo significherebbe compromettere il risultato del trattamento, anche perché sarebbe difficilissimo eliminarlo dalle ciglia senza rovinare tutto.

4- No al fai da te

Le ciglia sottoposte ad infoltimento ed allungamento non andrebbero mai regolate con le forbici o addirittura eliminate senza l’intervento del professionista. Questa pratica potrebbe risultare molto pericolosa per la salute degli occhi come anche deleteria a livello estetico.