E’ stata una delle troniste più discusse di Uomini e Donne: ecco cosa fa oggi

E’ stata una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne: sono passati anni dal suo trono ed oggi è diventata così.

Sono passati più di vent’anni da quando Uomini e Donne è entrato a far parte della quotidianità del pubblico e, da allora, sono davvero tanti i tronisti e le troniste che hanno provato a cercare l’amore in tv. C’è chi ci è riuscito come Alessia cammarota e Aldo Palmeri, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Clarissa Marchese e Federico Gregucci e chi, invece, ha visto svanire il proprio sogno d’amore.

C’è poi chi ha abbandonato il trono durante il percorso senza arrivare ad una scelta per poi trovare l’amore nella vita di tutti i giorni. E’ il caso dell’ex tronista di cui vogliamo parlarvi oggi.

Ricordate l’ex tronista di Uomini e Donne Laura Lella? Ecco cosa fa oggi

Era il 2021 quando Laura Lella diventò una tronista di Uomini e Donne con l’obiettivo di trovare l’amore. Quando arrivò nel programma di Maria De Filippi, oltre a sfoggiare un fisico asciutto e snello, aveva dei capelli lunghi, biondi e con una frangetta scalata. Oggi, pare che abbia dei capelli più scuri anche se la lunghezza pare sia rimasta sostanzialmente quella.

Il percorso di Laura sul trono fu abbastanza tribolante. Pochi giorni prima della scelta, Laura dichiarò di non essere pronta a scegliere perchè pensava ad un ex corteggiatore eliminato ovvero Federico. Il suo trono si concluse così senza scelta con grande delusione di Maria De Filippi e del pubblico del dating show di canale 5 che sperava in un lieto fine.

Dopo l’addio al programma di Maria De Filippi, Laura ha fatto perdere le proprie tracce. Attualmente sarebbe fidanzata con un ragazza più grande di sette anni ed è mamma di una bambina. Laura, dunque, ha trovato l’amore nella vita di tutti i giorni dopo aver provato a trovare il principe azzurro in tv.