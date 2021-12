Elisabetta Canalis stupefacente: sempre uguale ieri e oggi

Elisabetta Canalis è una delle donne più belle del piccolo schermo nostrano, ma la ricordi durante i suoi esordi in tv? Ecco com’era l’ex velina mora di Striscia La Notizia durante i suoi esordi in tv.

Elisabetta Canalis è senza dubbio uno dei personaggi più apprezzati e al tempo stesso iconici del piccolo schermo degli italiani. Ne ha fatta di strada quando da giovanissima, insieme a Maddalena Corvaglia, danzava sul bancone di Striscia La Notizia, diventando tra le veline più apprezzate dalla storia del noto tg satirico.

Oggi è uno dei personaggi più affermati, in quanto durante il corso della sua carriera è riuscita a spaziare in numerosi campi. L’abbiamo vista indossare i panni di attrice e di recente anche di conduttrice, dove ha rivestito il ruolo di padrona di casa di Vite da copertina, che nonostante non abbia raggiunto il successo sperato è stato in grado di consegnare al pubblico un programma di una certa qualità nell’intrattenimento.

Com’era Elisabetta Canalis prima del grande successo in tv

Elisabetta Canalis oggi appare con un fisico statuario e durante il corso di questi anni è riuscita a diventare un vero e proprio sex symbol. Tant’è che non è di un certo mistero che abbia un certo seguito non solo per la sua personalità e il suo modo di sapersi approcciare alla telecamera, ma anche per la sua bellezza e il suo fascino, che da sempre ha colpito il pubblico maschile.

Elisabetta però ha colpito tutti fin dai suoi esordi sul bancone di Striscia La Notizia e voi ricordate com’era in quel periodo quando insieme ad una giovanissima Maddalena Corvaglia provava a fare i primi passi nel mondo dello spettacolo, inconsapevole del futuro roseo che le sarebbe aspettato intraprendendo questa strada?

Il tempo non sembra essere passato per l’ex velina mora di Striscia la Notizia che appare identica a quando era poco più di una ragazzina a intratteneva il pubblico del piccolo schermo attraverso la coreografie ammiccanti.

Elisabetta Canalis da giovane era uguale in tutto e per tutto a come appare oggi. Anche se di recente ha scoperto l’amore per il fitness che le ha permesso di poter sfoggiare un corpo da urlo che fa sognare milioni di utenti della rete che non possono fare a meno di apprezzarla anche per le sue forme.

Elisabetta è bella oggi come allora e per lei il tempo non sembra essersi fermato di un solo minuto, restando una delle donne più belle del piccolo schermo degli italiani anche se la sua vita l’ha proiettata verso un futuro all’estero.