Ida Platano: dal primo matrimonio al figlio, 5 curiosità tutte da scoprire

Ida Platano è una delle dame più amate di Uomini e Donne, ma sei davvero sicuro di conoscere tutto sul suo conto? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci sulla protagoniste del Trono Over di Maria De Filippi.

Ida Platano è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte, e ne fa tutt’ora parte, del Trono Over di Uomini e Donne.

La dama, nonostante per qualche periodo sia stata assente, fa parte del parterre da diversi anni e al centro dello studio ha più volte trovato l’amore anche se le storie al di fuori del contesto televisivo non hanno purtroppo avuto modo di funzionare. Visto la sua esposizione mediatica, il pubblico è convinto di conoscere tutto sulla sua beniamina, ma è davvero così? Ecco 5 curiosità su Ida Platano di cui probabilmente non sei a conoscenza. In modo tale da poter conoscere sotto sfaccettature diverse una delle dame più amate di canale 5.

5 cose che probabilmente non conosci su Ida Platano

Ida Platano di Uomini e Donne non ha mai nascosto di aver sofferto tanto nella sua vita e di essersi costruita con le sue uniche forze. Pensate un po’, a soli 18 anni ha scelto di trasferirsi a Brescia per amore. Nonostante però quella storia, di cui vi parleremo meglio tra poco, non abbia funzionato come sperato, lei ha scelto di rimanere in quella città che l’ha adottata e che le ha permesso di potersi realizzare. Tant’è che oggi è la proprietaria di un importante salone di parrucchieri.

Tornando alla storia d’amore, i genitori della dama sono molto tradizionalisti e per questo motivo non avrebbero mai accettato una convivenza. Per questo motivo si è sposata da giovanissima e dopo 10 anni lei e suo marito hanno scelto di prendere due strade diverse.

A 30 anni è diventata mamma di Samuele. Il suo compagno dell’epoca, non appena ha avuto modo di scoprire la gravidanza, ha scelto di non prendersi le sue responsabilità e la dama del Trono Over di Uomini e Donne ha cresciuto suo figlio da sola ed è orgogliosa della scelta presa.

Negli studi Elios di Roma, la dama non solo ha trovato l’amore ma anche l’amicizia. Pensate che la sua migliore amica è Gemma Galgani. Le due donne sono legatissime. Tant’è che la dama di Torino, quando Ida era impegnata con Temptation Island insieme a Riccardo Guarnieri, suo fidanzato dell’epoca, l’ha raggiunta per darle tutto il suo supporto.

L’ultima curiosità su Ida Platano di Uomini e Donne riguarda il suo segno zodiacale. La dama, infatti, è del segno dell’Ariete.