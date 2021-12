Caterina Balivo e quel dolore non confessato: struggente confessione

Caterina Balivo, ospite di Verissimo, è tornata a parlare di un dolore che l’ha cambiata nel profondo.

Caterina Balivo è tra quei personaggi che non hanno bisogno di presentazione. Conduttrice molto nota al pubblico italiano, è infatti riuscita a ritagliarsi una sua personale fetta di fan e di follower che la seguono con molta attenzione.

Ciò nonostante, e sebbene grazie ai social, la sua vita privata sia spesso al centro dell’attenzione, ci sono dei particolari che la conduttrice fa fatica a raccontare. Tra questi un dolore del passato che non è mai andato via e del quale ha deciso di parlare a cuore aperto durante una puntata di Verissimo.

Caterina Balivo parla a Verissimo del dolore che non è mai riuscita a superare

Ospite in studio di Silvia Toffanin a Verissimo, Caterina Balivo ha recentemente parlato di se e di un dolore che in passato ha cercato di superare a modo suo ma senza riuscirci veramente.

La conduttrice ha infatti dichiarato di aver perso un figlio. Un dramma avvenuto dopo la nascita del primogenito Guido Alberto e che l’ha segnata nel profondo. La gravidanza si è infatti interrotta portandola a perdere il bambino e a provare quel dolore sordo e acuto che solo chi ci è passato può riconoscere e comprendere fino in fondo.

Un particolare, che ai tempi, la Balivo sembra aver sottovalutato, cercando di nascondere quanto provava e sforzandosi di vivere la propria vita nel modo più naturale possibile.

Una scelta che oggi riconosce come un grave errore. Non parlarne ed evitare di vivere le emozioni legate a quel periodo della sua vita le ha infatti impedito di metabolizzare quanto avvenuto. E ciò ha inevitabilmente lasciando una ferita che non è mai guarita del tutto e che, proprio durante il periodo della pandemia è tornata a farsi sentire più forte che mai.

In quei mesi, la Balivo ha infatti avuto modo di pensare di più a se. E, già provata per la situazione mondiale, non ha potuto non sentire quelle emozioni ancora sopite e mai veramente vissuta.

Come da lei stessa confidato a Silvia Toffanin, subito dopo la notizia della perdita del bambino, avvenuta durante una visita di controllo, ha infatti pianto. Lo ha fatto però solo durante il tragitto che la portava al lavoro per poi rimettersi subito in sesto e apparire a tutti perfetta. Una perfezione che ha portato avanti nei giorni successivi, e in quelli che li hanno seguiti. E tutto mettendo sempre più da parte il dolore che, così, non è mai stato affrontato.

Un errore che oggi la Balivo ammette di non voler più compiere in nessuna circostanza. Perché la vita è fatta di emozioni di ogni tipo che meritano di essere vissute sia nel bene che nel male. Solo così si può sperare di andare veramente avanti. Una lezione che la Balivo ha sperimentato sulla pelle.