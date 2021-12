Balsamo labbra fai da te al mandarino: ecco la ricetta facile e veloce

Balsamo labbra fai da te al mandarino: la ricetta perfetta per prepararne uno in pochi minuti. Ricco di vitamina E, usalo per proteggere le labbra dal freddo e idratarle più in profondità. Rimarrai soddisfatta!

Labbra più morbide e vellutate: è il desiderio di quasi tutte le donne ma, con l’inizio della stagione fredda, non è sempre facile averle così. I cambi di stagione mettono a dura prova le labbra; a fine estate sono più secche e disidratate a causa dell’azione combinata di sole e salsedine.

La situazione può persino peggiorare in autunno, complici freddo e umidità. C’è bisogno di prodotti specifici, per nutrire più in profondità le labbra, ripristinando anche il loro colore naturale. In tal senso è utile fare uno scrub 1-2 volte a settimana; l’azione esfoliante di questo trattamento, infatti, elimina tutte le cellule morte e rafforza il film protettivo naturale.

Se vuoi risparmiare, allora prepara uno scrub 100% naturale: ecco la ricetta originale per quello a base di miele e zucchero di canna. Ma lo scrub, da solo, non basta! Per proteggere al meglio le tue labbra, non dimenticare di applicare regolarmente un buon balsamo. Anche in questo caso puoi ricorrere al fai da te! In questo articolo ti sveliamo ben due ricette per prepararne uno all’olio essenziale di mandarino.

Balsamo labbra al mandarino: 2 ricette facili e low cost!

Le labbra sono un biglietto da visita importantissimo di sensualità. Quando sono in buona salute, il rossetto attecchisce meglio e dura di più. Siamo ormai entrati nel vivo della stagione fredda e la prevenzione è l’unica arma che abbiamo per avere una bocca tutta da baciare.

Il lip balm è il nostro miglior alleato di bellezza, da tenere sempre in borsa. Puoi acquistarne uno oppure decidere di prepararlo da sola. Se sei un’amante del fai da te, allora ecco la prima ricetta proposta da lamiacosmesinaturale.com per un buon balsamo labbra naturale in stick al mandarino.

INGREDIENTI:

2,5 gr di cera d’api;

10 g di olio di mandorle dolci;

3 gocce di olio essenziale di mandarino;

2 gocce di vitamina E.

PREPARAZIONE:

In un pentolino, metti a sciogliere a bagnomaria la cera d’api e l’olio di mandorle dolci. Ottenuta una consistenza cremosa e senza grumi, toglila dal fuoco. Aggiungi 3 gocce di olio essenziale di mandarino, facilmente reperibile in erboristeria, e 2 gocce di vitamina E. Mescola bene gli ingredienti utilizzando un cucchiaio.

A questo punto, versa tutto il contenuto in uno stick e lascialo solidificare in frigorifero per almeno un’ora. Trascorso il tempo necessario, puoi stendere uno strato generoso di balsamo sulle labbra. Dirai addio alle screpolature!

Puoi conservare questo prodotto, 100% biologico, per circa 3-4 mesi a temperatura ambiente. Gli ingredienti utilizzati apportano grandi benefici. La vitamina E migliora la qualità dei tessuti. L’olio di mandorle dolci svolge un’azione elasticizzante e riparatrice sulla pelle ed è in grado di lenire le irritazioni.

C’è poi l’olio essenziale di mandarino, che esplica un’azione antivirale e antisettica. Si utilizza anche nei trattamenti di bellezza per pelli grasse o miste a tendenza acneica.

Mantenendo come ingrediente jolly l’olio essenziale di mandarino, puoi provare anche questa seconda ricetta. Ti occorrono soltanto: 45 gr di burro di cacao, 55 gr di burro di karité, 10 gocce di olio d’oliva, 5 gocce di olio essenziale di mandarino.

Per la preparazione: in un pentolino metti a sciogliere a bagnomaria il burro di cacao e il burro di karité insieme all’olio di oliva. Mescola bene gli ingredienti poiché il composto deve risultare omogeneo. Infine, unisci l’olio essenziale di mnadarino e trasferisci il tutto in uno stick di plastica, che dovrà solidificare in frigorifero per almeno un’ora.

Due ricette golose per labbra più carnose e lisce come velluto. A te la scelta! Il risultato finale sarà un fantastico burrocacao cremoso e profumato. Siccome manca ormai pochissimo al Natale, puoi pensare a questo prodotto come idea regalo per le amiche. Sicuramente sarebbe molto gradita!

Quindi procurati tutto l’occorrente, prepara più lip stick, da impreziosire poi con delle belle confezioni regalo natalizie.

Risparmierai un po’ di soldi e la tua originalità verrà ampiamente apprezzata, fidati di noi!