Caterina Balivo è uno dei volti più noti della televisione italiana. Recentemente, però la bella conduttrice ha dovuto fare una scelta importantissima per la famiglia. Ecco la scelta di Caterina Balivo dovuta all’amore per i figli.

Caterina Balivo è una delle più amate conduttrici italiane. Orgogliosamente napoletana doc, Caterina riesce sempre a trasmettere sullo schermo la sua solarità e gioia di vivere.

Come ricorderete, a fine maggio la Balivo aveva detto addio al piccolo schermo (dopo aver condotto la puntata numero 350 di Vieni da Me) su Rai 1, e il motivo per cui l’ha fatto è davvero commovente.

La scelta coraggiosa di Caterina Balivo

Caterina aveva deciso, infatti, di mettere per un po’ da parte la carriera per dedicarsi interamente alla famiglia e ai suoi due figli, Guido Alberto e Cora.

Qualche tempo fa aveva infatti rivelato: “La maternità è imperfezione, ma tutti ti vogliono dare consigli per farla sembrare perfetta. Direi che è arrivato il momento di dire basta. È come la vita, imperfetta. Non è giusto far sembrare tutto un idillio. È impossibile”, parole con le quali aveva sancito il suo allontanamento dalla tv.

“Il coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che mi sta accanto” ha poi riferito la conduttrice riguardo al marito, Guido Maria Brera, manager della finanza, con cui si è sposata nel 2014 e padre dei suoi due figli.

LEGGI ANCHE–> Caterina Balivo, il dramma che la perseguita: “Non fate come me”

Una scelta, come la definisce lei, d’amore. Caterina è infatti tornata in tv per una breve apparizione nel programma Il cantante Mascherato, e durante la puntata ha voluto dare queste spiegazioni tanto attese dal grande pubblico.

Caterina ha anche ammesso che il marito non avrebbe voluto che lei lasciasse il lavoro, ma alla fine è stata una scelta obbligata: “Il nostro lavoro ti porta a stare fuori tanto tempo, a casa ci sono due bambini piccoli: non c’è il papà, se non c’è neanche la mamma, come si fa?” ha aggiunto.

Una scelta d’amore, quindi, ma anche di coraggio!