Latte detergente fai da te: la ricetta top per pelli da secche a miste

Latte detergente fai da te: la ricetta segreta per pelli da secche a miste. Ti servono pochi ingredienti low cost. Il risultato sarà strepitoso: avrai subito un incarnato più liscio e luminoso!

Il segreto per un viso perfetto è una corretta skincare. Ma non tutte le pelli sono uguali; che siano normali, secche, grasse oppure miste, per ognuna di esse servono i prodotti giusti. Detersione e idratazione sono due step importanti. Mai applicare una crema idratante senza prima aver deterso bene la pelle!

Di errori con la skincare se ne commettono tanti, soprattutto con l’idratazione. Chiariamo subito un concetto basilare: tutte le pelli, incluse quelle miste, hanno bisogno del giusto nutrimento. L’importante è scegliere una crema adatta alle proprie esigenze, magari con una texture leggera per non ostruire i pori.

Come detto poc’anzi, il primo passaggio cruciale per ogni skincare è l’idratazione. Usare un buon latte detergente aiuta a rimuovere i residui di trucco e smog, impurità, cellule morte e sebo in eccesso.

Un latte detergente deve preservare il film idrolipidico protettivo e naturale della pelle. In più, dovrebbe contenere estratti vegetali calmanti o vitamine, insieme ad elementi anti-età, per contrastare la formazione delle rughe.

Per le pelli da secche a miste è meglio usare un latte detergente in crema delicato, ideale per nutrire la pelle e normalizzare la produzione di sebo. In commercio si trovano prodotti per tutte le esigenze. Noi, però, vogliamo svelarti la ricetta segreta per un latte detergente top fatto in casa.

Latte detergente fai da te al miele per pelli secche o miste

Latte detergente fai da te: perfetto per pelli da secche a miste. Occorrono pochi ingredienti che quasi tutte abbiamo in casa. Scopriamo insieme quali sono!

INGREDIENTI (per un flaconcino da 50 ml)

50 ml di latte intero;

1 cucchiaino di olio extra vergine di oliva;

2 gocce di olio essenziale di lavanda;

1 cucchiaino di miele.

PREPARAZIONE:

Versa 50 ml di latte intero in una ciotola;

in una ciotola; Unisci, in un’altra ciotola, il miele e l’olio extra vergine d’oliva , entrambi nella quantità corrispondente a un cucchiaino da caffè;

, entrambi nella quantità corrispondente a un cucchiaino da caffè; Amalgama bene i due ingredienti perché non devono esserci grumi;

perché non devono esserci grumi; Sbatti velocemente il composto con una forchetta per circa 3 minuti;

per circa 3 minuti; Aggiungi 2 gocce di olio essenziale di lavanda (puoi acquistarlo in erboristeria);

(puoi acquistarlo in erboristeria); Rimescola tutti gli ingredienti ;

; Versa il liquido in un flaconcino cosmetico, utilizzando un imbuto.

Il tuo latte detergente è pronto! Hai la garanzia di un prodotto 100% naturale, non aggressivo sulla pelle. Il suo punto di forza è la lavanda, che svolge un’azione sebo equilibrante e disintossicante.

Il miele, invece, ha proprietà antisettiche, emollienti, antiossidanti, purificanti, rigeneranti e idratanti. Un vero toccasana per le pelli da secche a miste! C’è poi l’olio extra vergine d’oliva, ben tollerato dalle pelli più sensibili e stressate. Ricco di vitamina E e polifenoli, è un alleato di bellezza per prevenire l’invecchiamento cutaneo.

Il quarto ingrediente è il latte intero che costa poco e ha tanti benefici. Contiene vitamine A, B6 e B8 che contrastano i radicali liberi, favorendo così il rinnovamento cellulare.

Come vedi ci sono tanti buoni motivi per provare a fare in casa questo latte detergente. Una volta preparato, ecco come va utilizzato: metti un po’ di prodotto su un dischetto di cotone e massaggia delicatamente il viso con movimenti circolari, insistendo soprattutto sulla cosiddetta zona T (fronte, naso e mento), che è quelle più impura.

Fatto questo, lava il viso con acqua tiepida e tamponalo con un asciugamano morbido. Poi, applica la crema idratante. Per le pelli da secche a miste, va bene un prodotto a base di malva, aloe o camomilla.

Il consiglio in più: ricorda di detergere il viso mattina e sera. Il benessere della pelle si costruisce ogni giorno con piccoli gesti.

Quindi fatti furba e prova questa ricetta pazzesca. Resterai più che soddisfatta!