Un contorno facile da preparare e anche molto saporito, per accompagnare piatti di carne, di pesce o anche come piatto unico, i Cardi alla brindisina con formaggio filante sono speciali

La cucina è anche fatta di intelligenza e sapere come ottimizzare i tempi è sempre un’ottima dote. Ecco perché i cardi alla brindisina con formaggio filante sono un contorno da provare e riprovare, anche proponendolo ai bambini.

Ma soprattutto sono un modo per mangiare un ortaggio tipicamente autunnale e invernale che fa bene (ha meno di 20 calorie ogni 100 grammi), è facile da pulire e costa poco.

Questa è la rivisitazione di una ricetta tradizionale facile e che vi conquisterà.

Cardi alla brindisina con formaggio filante

Il vantaggio dei cardi alla brindisina con formaggio filante è che potete prepararli in largo anticipo e poi tenerli in frigo fino alla cottura, o addirittura congelarli.

Ingredienti:

900 g di cardi puliti

4 acciughe sott’olio

1 pugno di capperi salati

130 g di olive nere snocciolate

120 g di formaggio filante

3 cucchiai di olio d’oliva

1 ciuffetto di prezzemolo

40 g di pecorino grattugiato

20 g di pangrattato

10 g burro

pepe nero q.b.

Preparazione:

La prima operazione è quella di pulire i cardi. Dovete lavarli e poi togliere tutta la parte dura delle coste, quella filamentosa con lo stesso procedimento che usate ad esempio per il sedano. Quindi basterà un semplice pelaverdure per ottenere un risultato ottimale.

Quando avete terminato la pulizia, tagliateli in pezzi regolari lunghi 5-6 centimetri. Poi mettete i cardi a bollire in acqua leggermente salata: per una cottura adeguata e farli diventare morbidi serviranno almeno 40 minuti.

Mentre aspettate, potete preparare comunque già il condimento. Tritate con un coltello i capperi, passati prima sotto l’acqua per togliere il sale di conservazione, le acciughe, le olive nere e aggiungete anche il prezzemolo già tritato.

Poi affettate il formaggio filante e tagliatelo a dadini piccoli, aggiungendolo al vostro trito e tenete tutto da parte in attesa che i cardi siano cotti.

Scolate i cardi e tamponateli con un canovaccio da cucina. Poi fate un primo strato in una terrina da forno leggermente imburrata e cospargetelo con un po’ del trito, aggiungendo una manciata di pecorino e pangrattato mescolati insieme oltre ad un filo d’olio extravergine.

Andate avanti così facendo più più strati, fino ad esaurire i cardi e il resto degli ingredienti, terminando ancora con pecorino e pangrattato. Infilate nel forno preriscaldato a 200º per 25 minuti o comunque fino a che si forma una bella crosticina. Serviteli belli caldi, ma i cardi alla brindisina con formaggio filante sono buoni anche tiepidi.