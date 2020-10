Secondi e contorni con meno di 250 calorie: tre ricette facili

Mangiare un piatto completo con meno di 250 calorie è possibile senza perdere nulla del gusto. Oggi prepariamo tre ricette semplici e golose

Mangiare sano e veloce fa bene a tutti, anche a chi non è strettamente a dieta. Il problema è che molto spesso non sappiamo realmente quante calorie ci sono nel cibo e ci perdiamo. Ecco allora una serie di ricette sotto le 250 calorie facili da preparare, per restare in forma con sapore.

Cucina pratica e veloce, preparazioni per nulla complicate e sane. Le dosi sono per una persona, quindi se preparate per tutti basterà moltiplicare.

Secondi e contorni con meno di 250 calorie: le nostre ricetta

Partiamo con un filetto di manzo con patate, una porzione da 240 calorie.

100 g di filetto di manzo

e di patate

1 cucchiaino di olio extravergine di oliva

Sbucciate e pelate la patate, poi tagliatela a spicchi e infornatela per 20 minuti in una picco,a teglia con un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Quindi scaldate una piastra e quando fuma adagiatevi sopra il filetto di manzo.

Cuocetelo su tutti i lati, lasciandolo al sangue a meno che non amiate la carne ben cotta. Salatelo, un giro di pepe e servitelo con le patate al forno.

Per proseguire, dei filetti di orata al cartoccio, piatto da 170 calorie

100 g di filetti di orata

1 cucchiaino di olio extravergine di oliva

20 g di erbe aromatiche

1 limone

sale

Ricavate i filetti di orata (possono andare bene anche quelli surgelati) e mettetene uno per ogni foglio di alluminio tagliato a quadrati. Poi preparate un trito con rosmarino, maggiorana, prezzemolo e salvia, spargendolo su ogni filetto.

Salate e aggiungete un po’ di scorza di limone (non trattato) grattugiata oltre ad un filo di olio extravergine di oliva. Chiudete i cartocci e infornate a 180° per circa 15 minuti. Basteranno perchP i filetti di orata siano cotti.

Come contorno, una bella padellata di verdure miste da 200 calorie

100 g di patate

di zucchine

di peperoni

di pomodori

60 g di cipolle

1 cucchiaio di salsa di soia

1 cucchiaino d’olio extravergine di oliva

Lavate e tagliate le zucchine, le patate e i peperoni a dadini. Poi lavate e tagliate i pomodori a spicchi e la cipolla a fettine sottili.

In un’ampia padella scaldate un filo d’olio extravergine di oliva e aggiungete prima le cipolle facendole stufare a fuoco basso , eventualmente con un mestolino di acqua. Aggiungete tutte le altre verdure, unite la salsa di soia e cuocete per 15-20 minuti.