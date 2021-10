Skincare invernale corpo: i tre prodotti per una pelle da baciare!

Le basse temperature stanno facendo capolino e possiamo salutare ufficialmente la bella stagione nel look e anche nella skincare invernale corpo che sarà senza dubbio diversa da quella dell’estate.

Avete fatto il cambio di stagione e vi state rilassando anche per ciò che riguarda la cura della vostra pelle? Un errore da non compiere assolutamente. La nostra epidermide avrà bisogno di cure e coccole proprio come quando, solo qualche settimana fa sfoggiavamo le gambe sotto un bell’abito svolazzante.

La skincare invernale corpo sarà fondamentale e fatta di prodotti molto idratanti e protettivi perfetti da utilizzare ogni giorno su tutto il corpo, piedi e mani comprese!

Skincare invernale corpo: i tre prodotti che non dovrebbero mai mancare per avere sempre una pelle perfetta.

L’estate ci ha lasciato in eredità una pelle dorata e ben idratata che dovremo preservare anche durante la stagione fredda. Come esiste una perfetta skincare invernale per il viso, così si dovrà adottare una beauty routine anche per il corpo.

Una skincare invernale corpo che si rispetti dovrà essere idratante, protettiva e nutriente. Cambieranno le texture e le formulazioni dei prodotti rispetto alla stagione calda ma i gesti e le abitudini resteranno le stesse.

Ci sono poi 3 prodotti che proprio non dovrebbero mai mancare per prenderci cura dell’epidermide del corpo in inverno ecco quali:

1- L’ esfoliante salino

L’esfoliazione della pelle del corpo sarà importantissima e potrà essere fatta sotto la doccia utilizzando anche un prodotto preparato in casa, magari addizionato di oli essenziali dall’aroma tipicamente invernale come quello di arancio o di cannella.

Lo scrub a base di oli vegetali e sale marino, andrà massaggiato in modo delicato sulla pelle del corpo e anche sulle braccia, sulle gambe, sulle mani e sui piedi. Dopo aver massaggiato per circa due minuti si potrà risciacquare.

2- L’olio vegetale

Dopo aver fatto la doccia, con la pelle ancora bagnata, si potrà applicare un olio vegetale ricco di sostanze nutritive e idratanti. Perfetti quello di cocco, di mandorle dolci, di argan e di jojoba.

Il massaggio dovrà essere eseguito sulla pelle umida perché questo permetterà all’olio di essere veicolato in profondità nell’epidermide attraverso un delicato massaggio circolare.

3- Il burro vegetale

Il burro vegetale sarà il prodotto con cui nutrire ed idratare le parti più delicate e stressate del corpo, come mani, piedi e ginocchia e gomiti. L’applicazione di burri vegetali come quello di Karité, Cacao o Cocco manterrà la pelle morbidissima e protetta.

L’ideale sarebbe applicarli alla sera come trattamento notturno, permettendo alla pelle di giovare delle loro proprietà tutta la notte. Al risveglio i risultati si faranno subito notare.

Questi sono i tre pilastri per prendersi cura del corpo, delle mani e dei piedi durante l’inverno, prodotti da scegliere tra quelli con un inci possibilmente verde e bio per un risultato che regali alla pelle eccellenti risultati in piena sicurezza e rispetti anche l’ambiente.