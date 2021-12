Menù di Natale 2021 | Super antipasto vegano: plumcake salato

Coreografico, goloso ma anche semplice, il plumcake salato con tofu e verdure è l’antipasto ideale non solo per accontentare chi mangia vegano

Un pranzo di Natale vegano? Sì, perché in fondo sono piatti adatti per tutti a cominciare dagli antipasti. Come questo plumcake salato con tofu e verdure, molto semplice da preparare, da mangiare caldo ma anche tiepido.

Potete prepararlo in ogni stagione, variando le verdure all’interno e usando lo stesso metodo. Tutto quello che dovete evitare sono le uova, ma il gusto sarà buonissimo lo stesso.

Plumcake salato con tofu e verdure, i segreti

Se volete portarvi avanti con il lavoro, preparate il plumcake salato con tofu e verdure in anticipo anche in forno. Quando sarà il momento di portarlo in tavola, basterà scaldarlo 5 minuti a 180° e siete a posto.

Ingredienti:

130 ml di yogurt di soia al naturale

150 g di farina 0

130 ml di latte di soia

80 ml di olio extravergine di oliva

25 g di maizena

1 bustina di cremor tartaro

Per il ripieno

1 panetto di tofu

1 peperone grande

6 pomodori secchi

1 melanzana tonda

1 mazzetto di prezzemolo

3 cucchiai di salsa di soia

->> LEGGI ANCHE: Pizzette al pistacchio: un antipasto semplicissimo per veri buongustai

Preparazione:

Come prima cosa lavate bene sia la melanzana che il peperone. Tamponatele bene e poi tagliate la melanzana a dadini e il peperone a pezzetti, tenendo poi tutto da parte.

Poi prendete i pomodori sott’olio, scolateli e tagliate anche quelli a pezzetti. Dopo fate lo stesso con il tofu: sbollentatelo in acqua bollente non salata per qualche minuto. Servirà ad eliminare quel sapore leggermente amaro che è tipico del tofu, poi tenete da parte pure questo.

Prendete una padella ampia e con un filo d’olio mettete a cuocere i cubetti di melanzane. Dopo 5 minuti aggiungete anche i peperoni, aspettate altri 10 minuti e aggiungete anche i pomodori secchi, il tofu a cubetti e quando è quasi tutto cotto anche il prezzemolo tritato. Poi spegnete e aspettate che sia pronto l’impasto.

E adesso passate all’involucro di questo plumcake salato. Versate in una ciotola la farina, la maizena (o amido di mais) e il cremor tartaro dopo aver setacciato tutto. Poi aggiungete i liquidi: il latte di soia, lo yogurt di soia, l’olio e due pizzichi di sale.

Cominciate a mescolare fino ad ottenere un composto morbido e liscio. A quel punto versate la salsa di soia e amalgamate perfettamente. Non c’è bisogno di lasciare riposare l’impasto: quando è pronto aggiungete subito le verdure e il tofu cotti in padella e mescolate.

Quando l’impasto completo del plumcake salato è pronto, prendete uno stampo da plumcake e ungetelo leggermente per non far attaccare nulla. Versate tutto l’impasto nello stampo e infornate a 180° per circa 45 minuti in forno statico. Quando vedete che la superficie del plumcake è diventata dorata, potete spegnere, sformare e aspettare una decina di minuti prima di sformare per servire.