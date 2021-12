Bonus dentista sociale 2021: come funziona e a chi spetta

By

Bonus dentista sociale 2021: le famiglie con Isee basso potranno usufruire di cure odontoiatriche a tariffe più agevolate. Nessun limite di reddito per le donne in gravidanza. Scopri subito di più!

Il 2021 passerà sicuramente alla storia come l’anno dei bonus! Lo Stato ha messo in campo tutta una serie di agevolazioni per i cittadini, finalizzate all’acquisto di beni e/o servizi. Sono passati quasi due anni dall’inizio della pandemia di Covid-19; un evento eccezionale, di portata mondiale, che ha messo in ginocchio quasi tutte le economie nazionali.

Il potere d’acquisto degli italiani ha subito un duro contraccolpo, il dato è oggettivo. Nelle ultime settimane si è registrato un significativo aumento dei prezzi per i beni di prima necessità quali pane, pasta, farina, caffè, frutta, verdura e ortaggi. Per non parlare dei carburanti e delle ripercussioni sugli importi delle bollette di luce e gas!

Una situazione preoccupante soprattutto in vista delle imminenti festività natalizie, dalle quali ci si aspetta sempre un’impennata dei consumi. Il governo è corso subito ai ripari stanziando risorse economiche straordinarie. Obiettivo: salvaguardare alcuni comparti strategici dell’economia nazionale, stremati dalla crisi economica causata dall’emergenza sanitaria.

Dopo il bonus verde per la risistemazione di giardini e terrazzi, quello dedicato alle future mamme e l’assegno unico universale , ora si potrà usufruire anche del bonus dentista sociale 2021, per accedere a visite odontoiatriche a tariffe agevolate.

L’incentivo punta a far sì che la crisi economica non induca i cittadini a risparmiare sulla propria salute. D’altra parte la prevenzione è la miglior arma nelle nostre mani per poter combattere e vincere molte malattie.

Vediamo insieme come funziona il bonus dentista sociale 2021, quali prestazioni include e, soprattutto, come fare per richiederlo.

Bonus dentista sociale 2021: l’elenco delle tariffe agevolate

Bonus dentista sociale 2021: nasce da una convenzione stipulata tra il ministero del lavoro, quello della salute, l’Andi (associazione nazionale dentisti italiani) e l’Oci (odontoiatri cattolici italiani).

Le famiglie a basso reddito potranno usufruire di cure odontoiatriche a tariffe nettamente agevolate. Ecco quali sono le categorie di cittadini che possono accedere al bonus:

Nuclei familiari con un reddito Isee non superiore agli 8mila euro annui;

Soggetti esonerati dal versamento del ticket sanitario per motivi di età, reddito, patologie;

Inabili con Isee non superiore ai 10mila euro annui;

Titolari di Social Card;

Donne in gravidanza, per le quali non è previsto nessun limite al reddito. Ma potranno accedere soltanto a queste due prestazioni: ablazione tartaro ed insegnamento dell’igiene orale.

Vediamo ora quali sono tutte le prestazioni a prezzi forfettari. Le elenchiamo di seguito.

Visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale – 80,00 euro;

Sigillatura dei solchi dei molari e premolari – 25,00 euro;

Estrazione dei denti compromessi – 60,00 euro;

Protesi parziale in resina con ganci a filo (per arcata) – 550,00 euro;

Protesi totale in resina (per arcata) – 800,00 euro.

Richiedere il bonus è semplicissimo: il cittadino interessato e in possesso dei requisiti previsti dovrà recarsi presso uno studio dentistico aderente all’iniziativa e presentare il documento che attesta l’Isee, la Social Card oppure lo stato di gravidanza. Inoltre, dovrà compilare un apposito modulo fornito dal dottore.

Grazie a questa convenzione, tutti i cittadini che hanno delle urgenze potranno accedere a cure dentistiche e protesi dentali senza spendere una fortuna. Un’opportunità davvero imperdibile, soprattutto con i tempi che corrono!

Per consultare l’elenco dei dentisti aderenti alla convenzione, basta collegarsi al portale dell’Andi (andi.it). Al momento la pagina dedicata è in fase di aggiornamento. La pubblicazione dovrebbe avvenire a breve. Per saperne di più, è possibile anche telefonare al numero verde (gratuito da telefono fisso) 800.911.202.

Gli addetti ai lavori prevedono già un boom di adesioni. Se hai un problema ai denti e possiedi uno o più dei requisiti sopraelencati, è arrivato il momento di risolverlo senza spendere troppo!