Annalisa, dall’esordio ad Amici ad oggi: ecco com’è cambiata

Annalisa Scarrone è una delle cantanti più amate dagli italiani, ma la ricordate com’era durante il suo esordio ad Amici di Maria De Filippi? Ecco la sua trasformazione!

Annalisa è senza alcun dubbio una delle cantanti più apprezzate nel nostro paese. Ogni sua canzone diventa un vero e proprio successo e quest’estate, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera, ci ha fatto ballare con Movimento Lento, brano che vede la collaborazione di Federico Rossi, ex vocalist di Benji e Fede.

Come tutti sanno, la giovane artista ha trovato il successo grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi dove, grazie alla sua bella voce, è riuscita subito a fare breccia nel cuore del pubblico e, nonostante non abbia vinto quell’edizione, resta la concorrente più popolare della classe.

Da quel momento sono passati diversi anni ed Annalisa, oltre che per le sue stupende canzoni, si è fatta notare anche per la sua incredibile bellezza, ma voi la ricordate com’era quando provava a fare i primi passi nel mondo della musica?

Com’è cambiata Annalisa Scarrone dagli esordi ad Amici ad oggi

Annalisa Scarrone, che i suoi fedeli sostenitori amano chiamare Nali, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha esordito nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove, nonostante non abbia vinto il programma, quell’edizione fu vinta dal cantante Virginio, è riuscita comunque a conquistare il suo posto nel mondo della musica.

Durante i suoi esordi nella scuola più famosa d’Italia, la cantante ha sempre avuto i capelli di colore rosso, anche se di una tonalità differente rispetto a quella che è solita sfoggiare da qualche anno a questa parte, che sono diventati un po’ il suo tratto distintivo, quello che le permette di farsi riconoscere dalle altre artiste nostrane.

Il look adottato durante quegli anni era molto più semplice rispetto a quello che sfoggia ora, ma non per questo non rendeva giustizia alla sua bellezza. Anzi, il viso pulito e la sua semplicità le hanno sempre dato quel tocco in più permettendole di avere un folto numero di sostenitori che oltre ad essere ammaliati dalla sua voce, non possono fare a meno di resistere al suo charme.

Durante il corso del tempo ha preferito adottare un look decisamente più elegante e sofisticato con abiti che spesso risaltano la sua sensualità, che durante gli ultimi tempi sembra essere maggiormente esaltata.

Annalisa ad Amici di Maria De Filippi, dove ricordiamo che tra i concorrenti in gara c’era anche l’attrice, allora cantante, Diana Del Bufalo, era una ragazza piena di sogni e speranze che con il tempo è riuscita a realizzare tutti i suoi obiettivi.