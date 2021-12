Ami i biscotti di Natale? Ecco come gustarli senza prendere peso

Scopri come gustare senza sensi di colpa i biscotti di Natale senza prendere peso o danneggiare la dieta.

Natale è sinonimo di tante cose e tra queste non possono mancare i biscotti. Come non pensare, infatti, alla famosa casetta di pan di zenzero e ai biscotti dalle forme più varie e ricoperti di glassa colorata? Si tratta di un prodotto dolciario che va molto di moda e che in tanti amano realizzare a casa sia per la bellezza data da un momento da vivere insieme che per i profumi che, immancabilmente, si sprigionano nell’aria.

Preparare e gustare dei biscotti nel periodo delle feste è probabilmente tra le cose che donano più allegria e che aiutano a sentire a pieno il mood di Natale. Come fare, quindi, se si è a dieta o si sta cercando di mantenere la linea in vista di pranzi e cene ricchi di calorie? Per fortuna ci sono diverse piccole strategie che si possono mettere in atto e che aiuteranno a vivere le feste con maggior serenità, senza preoccuparsi troppo della bilancia e gustando i biscotti di Natale anche se si è a dieta. Pronte a fare il pieno di dolcezza?

Biscotti di Natale a dieta: come gustarli senza rimpianti

Poter dire di si ad un biscotto di Natale offerto da un’amica è sempre un grande piacere che troppo spesso ci vietiamo per la paura di prendere peso o di danneggiare i risultati di una dieta.

Al contempo, ciò può spingere ad evitare di preparare i biscotti in famiglia e anche solo di fermarsi in pasticceria ad ammirarne le forme e i colori. Sacrifici che rendono spesso tristi andando ad intaccare l’atmosfera del Natale.

Eppure, basterebbe trovare il giusto equilibrio per potersi concedere qualche biscotto, godendo a pieno del suo sapore. E tutto senza rinunciare alla linea. Ecco quindi alcune piccole strategie che torneranno utili sia a chi è a dieta che a chi ha solo paura di ingrassare.

Scegliere a priori la quantità da mangiare. Spesso, quando si decide di evitare i biscotti è perché si teme il classico effetto “uno tira l’altro”. Cosa che quando si tratta di alimenti dolci è sempre molto probabile. Se ci si impone a propri di scegliere la quantità da mangiare, si può però evitare questo rischio. Certo, si dovrà fare appello a tanta forza di volontà. Ma se il premio è appunto quello di potersi gustare uno o due biscotti, ne vale proprio la pena, no? L’ideale è mangiarne uno di quelli grandi e glassati o due di quelli piccoli e più semplici. E se si ha modo di prendere qualcosa da bere per ingannare la fame, ancora meglio. Occhio allo zucchero, però. Questo, andrà chiaramente evitato.

Mangiarli in modo bilanciato. Un trucco salva linea (e che fa bene alla salute) è quello di inserire gli zuccheri all’interno di un pasto bilanciato. Nel caso dei biscotti, si può scegliere di mangiarli a colazione con qualcosa di proteico, dopo un pranzo o una cena privi di carboidrati raffinati o insieme a qualcosa che rallenti l’ingresso degli zuccheri nel sangue. Se se ne ha modo, l’ideale è accompagnarli con un cappuccino di soia senza zucchero (neppure tra gli ingredienti) o in alternativa con uno di latte vaccino (sempre senza zucchero). Se non si ha proprio modo di farlo basterà limitarsi al pasto successivo. E questo non significa fare la fame ma mangiare normalmente dando però più spazio alle proteine e meno a zuccheri, pasta o pane. E se non si può? Un biscotto una volta ogni tanto non comprometterà il peso.

Scegliere tra i biscotti più sani. Ovviamente si può anche scegliere di gustare biscotti buoni e belli ma al contempo sani. In genere quelli integrali sono sempre la via migliore. E ad essi si possono aggiungere quelli realizzati con zucchero di canna e grassi buoni. Ormai ci sono biscotti di tutti i tipi e la possibilità di scegliere quelli più adatti al momento si fa sempre più semplice. Come fare, però, se quello che si desidera tanto è il più calorico tra tutti? In tal caso il consiglio è quello di mangiarlo seguendo uno dei consigli precedenti. Non c’è infatti cosa peggiore di non togliersi del tutto uno sfizio. Nella maggior parte dei casi si arriverà a mangiare persino di peggio in un momento di estrema golosità.

Preparare dei biscotti sani ma buoni. E se torna la voglia di mettere la mani in pasta? In tal caso si può giocare con ingredienti sani come la farina d’avena, l’eritrotolo, lo zucchero di canna, il burro chiarificato (altrimenti meglio il burro della margarina) e via dicendo. Il risultato sarà comunque ottimo e si potranno gustare più biscotti e con meno senso di colpa. Via libera ovviamente alle spezie che sotto le feste sono quasi d’obbligo e che oltre a far bene alla salute non compromettono in alcun modo la linea.

Godersi il momento. Infine, è molto importante godersi il momento. Una volta che si è scelto di mangiare un buon biscotto (o più di uno) è giusto godere del suo profumo, dell’aspetto e, non ultimo, del sapore. Bando quindi ad ogni possibile senso di colpa. Gustare qualcosa con serenità aiuta a sentirsi più appagati e a non cedere all’impulso di mangiarne ancora. Un traguardo importante che oltre che a far bene all’anima, aiuta persino a mantenere la linea.

Ora che abbiamo scoperto i trucchi per mangiare i biscotti di Natale a dieta, non serve che trovare quelli di cui si ha davvero voglia e decidere di mangiarli. Nel farlo, ovviamente, non si devono dimenticare eventuali patologie e se si segue una dieta con il nutrizionista è sempre bene consultarsi prima di apporvi dei cambiamenti.

Ricordiamoci che la vita è fatta di tante cose e che la felicità data da quelle più semplici (come può esserlo gustare un buon biscotto) non andrebbero mai messe in secondo piano.