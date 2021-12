Da Non è la Rai a Only Fans: la nuova vita di Antonella Mosetti

By

E’ stata una delle ragazze più amate di Non è la Rai, poi il successo nel mondo della televisione e la nuova vita con Only Fans per Antonella Mosetti.

Antonella Mosetti è stata una delle ragazze più belle e amate dal pubblico tra quelle che hanno partecipato a Non è la Rai. Con i suoi lunghi capelli scurri e una frangia che le ricadeva sugli occhi, una giovanissima Antonella, tutta acqua e sapone, entrava tutti i giorni nelle case degli italiani con tanti sogni da realizzare. Erano gli anni tra il 1993 e il 1995 e, in quel periodo, oltre a muovere i primi passi nel mondo della televisione, la Mosetti realizzava anche il suo sogno d’amore.

Giovanissima, infatti, la Mosetti sposa Alessandro Nuccetelli. Il loro amore viene coronato non solo dal matrimonio, ma soprattutto, dalla nascita della figlia Asia, nel 1996, e che rappresenta l’amore più grande della Mosetti. Oggi, Antonella, ha 46 anni. Ha un rapporto meraviglioso con la figlia, è seguitissima sui social ed è assolutamente bellissima.

La nuova vita di Antonella Mosetti

Sempre schietta e sincera, Antonella Mosetti, dopo la partecipazione a Non è la Rai, si è divisa tra lavoro e vita privata. Nel 2016, con la figlia Asia ormai maggiorenne, decide di partecipare proprio in coppia con lei alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Durante il percorso nella casa, mamma Antonella ha mostrato l’immenso amore per la figlia Asia che, invece, dopo il reality, ha preferito allontanarsi dal mondo della televisione.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, la Mosetti ha raccontato quella che è oggi la sua vita. “Vivo grazie ai social, lavoro su Instagram, Tik Tok e OnlyFans. Ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta“, ha raccontato la showgirl.

