Menù delle feste di Natale, il salmone diventa re in tavola

Buono e salutare, il salmone diventa grande protagonista del nostro menù di Natale, ecco tre semplici e gustose ricette



Un pesce da giorno di festa, per il pranzo della domenica oppure per quello di Natale e il cenone di Capodanno. Il salmone, fresco o affumicato, in tavola sta sempre bene ed è protagonista di tantissime ricette. In più, con il suo carico di Omega 3 ci fa anche stare meglio, quindi perché rinunciare?

Oggi vi diamo una serie di suggerimenti per un pranzo completo a basi di piatti freddi e caldi con due ingredienti principali: il salmone… e la vostra fantasia.

In tavola a Natale col salmone protagonista, tutto il menu

Rotolo di salmone con rucola

L’antipasto perfetto per chi ha voglia di mangiare qualcosa di accattivante e gustoso senza però rinunciare alla leggerezza. In più potete prepararlo davvero in pochi minuti ed è anche a prova di errore, quindi perfetto per le grandi occasioni.

Non c’è bisogno di cucinare nulla e può diventare anche il nostro pranzo sul posto di lavoro il giorno dopo, se avanza

Servono del salmone affumicato, un formaggio spalmabile che può essere sostituito dalla crescenza o dallo stracchino, della rucola, del pomodoro e i condimenti. Lo assemblate in poco tempo e diventerà un vostro alleato per sempre a tavola.

Ravioli di salmone e ricotta al basilico

Come primo piatto proponiamo i ravioli di salmone e ricotta, morbidi, delicati e saporiti. La base è una sfoglia di pasta all’uovo che potete preparare in casa, oppure comprare. Racchiuderà un ripieno di pesce fresco e formaggio, imbattibili insieme. Eventualmente, in altre occasioni al posto del salmone potete usare un altro pesce fresco e al posto della ricotta un altro formaggio cremoso e morbido.

Torta salata con salmone affumicato

Per concludere il nostro menù della domenica o delle feste a base di salmone, ecco un piatto che non può mai mancare. Una bella torta salata con salmone, patate e ricotta. In pratica fa da secondo ma anche da contorno e pure in questo caso è una ricetta semplice, veloce e affidabile.

Noi consigliamo il salmone affumicato ma va bene anche quello fresco e il grande vantaggio è che potete anche prepararla in largo anticipo, infornandola quando serve.

Buon appetito