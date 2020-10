Se la pasta ripiena è la vostra passione, i ravioli di salmone e ricotta al basilico diventeranno in poco tempo la vostra arma vincente

I ravioli di salmone e ricotta sono un primo piatto delicato e intrigante, ideale per un pranzo in famiglia ma anche per occasioni più importanti. La sfoglia di pasta all’uovo è realizzata in casa, ma potete tranquillamente comprarla già pronta in un pastificio o al supermercato. Al suo interno un ripieno di pesce fresco e formaggio, una combinazione vincente.

Ingredienti:

500 g di pasta fresca

250 g di salmone affumicato in trancio

150 g di ricotta

1/2 limone non trattato

farina 0

1 ciuffo di basilico

cucchiai di olio di oliva extravergine

sale

pepe rosa

Ravioli di salmone e ricotta al basilico, ricetta e varianti

Questa ricetta è molto versatile perché con lo stesso principio potete preparare tanti altri ravioli cambiando soltanto la farcia. Al posto del salmone potete usare un altro pesce fresco, al posto della ricotta un altro formaggio cremoso e morbido.

Preparazione:

Per prima cosa partite dal ripieno. Eliminate eventuali lische nel salmone e poi spezzettatelo anche soltanto con le mani. Poi frullatelo con la ricotta, la scorza di mezzo limone non trattato, un pizzico di sale e una macinata d pepe per ottenere un composto omogeneo tenendolo da parte.

Stendete la pasta in sfoglie sottili con un mattarello su un piano infarinato, poi ritagliate quadrati da 4 cm, e farcite al centro con il ripieno. Quindi copriteli con gli altri quadrati vuoti sigillando bene i bordi facendo uscire aria perché non si aprano in cottura.

Cuocete i ravioli ottenuti in una pentola con acqua salata già in ebollizione aggiungendo un cucchiaio di olio per non farli attaccare. Scaldate altri 5-6 cucchiai di olio in una padella con le foglie di basilico e alcune bacche di pepe rosa pestati in maniera grossolana.

Scolate i ravioli con un mestolo forato, spostateli nella padella con il condimento e fateli insaporire per pochi secondi mescolando delicatamente. Poi servite caldi.