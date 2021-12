Trucco Occhi Cut Crease: la versione in bronzo per le feste 2021

Il cut crease in bronzo è una variante super cool di uno schema per un trucco occhi che è diventato un must degli ultimi mesi.

I colori caldi e metallizzati di questo make up sono perfetti per le ragazze dalla pelle molto chiara e con un sottotono caldo.

A proporre questo make up è Basicgaia, beauty influencer giovanissima, super appassionata di colori pastello e look luminosissimi.

Il punto forte di questo make up sono naturalmente gli occhi sottolineati da una riga di matita marrone leggermente sfumata che va a sostituire il classico eyeliner nero che si utilizza in genere per il trucco occhi grafico.

Per quanto riguarda invece gli ombretti utilizzati per realizzare questo make up, sono stati utilizzati ombretti satinati e super lucidi dall’effetto metallizzato. Questi prodotti sono perfetti per creare un trucco estremamente luminoso, tuttavia presentano delle piccole criticità che è strettamente necessario conoscere per evitare di commettere dei piccoli errori che potrebbero rovinare la resa finale del make up.

Ecco tutti i segreti per replicare a perfezione il trucco di Basic Gaia adattandolo al proprio viso e trasformandolo in un trucco long lasting.

Il trucco occhi cut crease bronzo step by step

Una delle criticità principali di questo make up è la possibilità che il trucco metta in risalto piccole pieghe e cedimenti della palpebra che caratterizzano il viso di una persona matura.

In virtù di questo, se non si è proprio giovanissime come Gaia, sarà necessario preparare accuratamente le palpebre prima di effettuare la stesura dell’ombretto.

Il prodotto più adatto a questo scopo è il primer occhi: questo cosmetico va applicato rigorosamente dopo la crema idratante, e quando le palpebre saranno ormai perfettamente asciutte.

Il primer sarà in grado di colmare le piccole rughe e minimizzare le piccole pieghe che si creano naturalmente sulla palpebra, creando una superficie più liscia e compatta.

Leggi Anche => Base Trucco Occhi | L’uso del primer e gli altri segreti

Questo passaggio è fondamentale principalmente in virtù del fatto che il make up metallizzato evidenzia terribilmente le rughette, sia quelle della palpebra sia quelle di espressione che si creano tipicamente intorno agli occhi. Per questo motivo il nostro consiglio è di applicare una piccola dose di primer anche sul contorno occhi per evitare che la luce catturata dal make up metta in risalto le odiatissime zampette di gallina!

Prima di passare ai dettagli sulla realizzazione del trucco, un consiglio per l’utilizzo dell’illuminante: se lo si utilizza sulle gote sarà importantissimo utilizzare pochissimo prodotto al fine di evitare che la luminosità diffusa ci faccia apparire sudate o lucide su tutto il viso. Molto meglio optare per un blush opaco marrone chiaro, utilizzandolo per realizzare un leggerissimo contouring del viso.

La scelta del colore del make up occhi

Questo make up occhi gioca principalmente su sfumature calde e metallizzate come quelle del bronzo, che tendono quindi all’arancio e all’oro.

I colori appena citati si armonizzano perfettamente con un sottotono caldo della pelle ma “scalda” molto bene anche il sottotono neutro. Se si ha invece un sottotono freddo il nostro consiglio è di rinunciare al color bronzo e di optare per un marrone chiaro privo di componenti calde.

Leggi Anche => Qual è il sottotono della tua pelle? La nostra guida per individuarlo in pochi secondi

Realizzare la linea cut crease

Il make up cut crease si caratterizza per una netta divisione della palpebra mobile in due sezioni divise generalmente da una linea ben visibile disegnata all’interno della piega naturale della palpebra.

Per questo trucco, Gaia ha allungato la linea del cut crease fino alla tempia, descrivendo un’ala che tipicamente viene realizzata con l’eyeliner.

Leggi Anche => Winged Eyeliner | Il trucco alato di tendenza nel 2021

Uno dei vantaggi principali del realizzare la linea alata con la matita consiste nel creare un effetto molto più morbido e sfumato, che ci permetterà di attutire i contrasti e realizzare un trucco luminoso e leggero.

Nel realizzare la linea bisognerà prestare la massima attenzione alla sfumatura della matita: la linea dovrà essere piuttosto spessa e ben marcata nella sua parte centrale, ma dovrà progressivamente assottigliarsi verso l’estremità esterna e interna dell’occhio.

Per realizzare questa sfumatura bisognerà adoperare una matita occhi piuttosto morbida e realizzare la sfumatura con un cotton fioc, per poi riprendere il colore della base trucco utilizzando un pennellino piatto e poche gocce di fondotinta.

Per completare il make up l’ideale è applicare molto mascara oppure un bel paio di ciglia finte, che renderanno lo sguardo più profondo e faranno risaltare per contrasto la luminosità del colore di fondo.

Che rossetto si abbina al make up occhi bronzo?

La regola d’oro, quando si realizza un trucco particolare sugli occhi, è di tenere le labbra il più neutre possibile, in maniera da non appesantire eccessivamente il look totale del viso.

Per questo motivo il consiglio è quello di abbinare a questo trucco un rossetto nude opaco o lucido. Il look opaco è molto più duraturo e resiste molto meglio di quello glossy a lunghe ore di chiacchiere e cibo. Il trucco lucido invece si armonizza meglio con la luminosità degli occhi e crea un effetto globale più luminoso e sicuramente più giovanile.

Una buona alternativa è scegliere un rossetto marrone simile alla matita occhi utilizzata per il cut crease: in questo modo il look darà l’impressione di essere molto organico e ben progettato.

Gaia però ci ha dimostrato che anche un rossetto rosa si può abbinare molto bene a questo make up, soprattutto considerando che il rossetto rosa è uno dei trend assoluti del momento. Si tratta della scelta ideale se l’ombretto che abbiamo scelto tende al rosa più che all’arancio.

Se si sceglie di utilizzare un prodotto cremoso il consiglio è di tracciare una linea di matita trasparente lungo il contorno labbra, per evitare che il rossetto sbavi e rovini la base trucco.