Rossetto Rosa | Gli abbinamenti strepitosi per l’Autunno 2021

Il rossetto rosa nell’Autunno 2021 e nell’inverno ormai alle porte sarà l’arma segreta per realizzare trucchi nude giovani e vivaci.

Il trucco nude sulle labbra potrebbe non piacere a tutte: alcune donne non amano il colore delle proprie labbra e non vorrebbero evidenziarlo con rossetti e altri prodotti di un colore troppo simile.

Altre ancora ritengono che il nude sia un make up che fa “sparire” le labbra, concedendo troppo spazio e troppa importanza cromatica al trucco realizzato sugli occhi.

Questa funzione del trucco nude in realtà è innegabile: i colori neutri sulle labbra servono a far risaltare gli occhi e creare una sorta di elegante squilibrio della cromaticità del viso a favore del trucco realizzato sulle palpebre.

Per color che proprio non amano il nude e che non vorrebbero mai rinunciare a un tocco baby o pastello nel proprio make up, anche nel corso dell’autunno, la soluzione è a portata di mano!

Rossetto Rosa Autunno 2021: l’alternativa perfetta alle labbra nude

Il rossetto rosa è uno dei passepartout del make up di ogni tempo: in grado di abbinarsi letteralmente a qualsiasi make up e anche a ogni fisionomia, il rossetto rosa ha comunque un certo carattere ed è una sorta di “statement” per quelle donne che fanno del look iperfemminile la propria cifra stilistica.

Per scegliere il rossetto rosa più adatto al colore delle proprie labbra è necessario optare per una nuance calda o fredda a seconda del proprio sottotono.

Per le ragazze molto pallide, che non si abbronzano molto, meglio optare per un rosa freddo, cioè senza alcuna traccia di arancio al proprio interno. Le ragazze dalla carnagione dorata, o che mantengono ancora un po’ dell’abbronzatura estiva, potranno orientare tranquillamente la scelta verso un color pesca non troppo intenso.

Per quanto riguarda gli abbinamenti migliori nell’autunno 2021, il consiglio è di realizzare sugli occhi un trucco grafico con eyeliner nero.

Si tratta di un top trend del periodo e inoltre è un trucco estremamente semplice, poco appariscente ma con grande carattere, perfetto letteralmente in qualsiasi occasione.

Per essere certe di non sbagliare l’ideale è puntare su un winged eyeliner, in grado di allungare l’occhio e di regalarci uno sguardo affascinante e malizioso.

Se non si ha paura di osare anche l’eyeliner colorato può essere abbinato perfettamente al rossetto rosa: i colori ideali sono il fucsia e il viola.

Una delle tendenze più innovative del 2021 è l’abbinamento di ombretto super sfumato a un eyeliner colorato: tecnica che si abbina perfettamente a labbra rosa e poco in evidenza.

Se, anche con un tocco di rosa, non si vuol rinunciare a definire la forma delle labbra, l’ideale è puntare su un contorno labbra più scuro, come si faceva nei ruggenti anni 2000.

Anche questa è una tendenza prepotentemente tornata di moda negli ultimi mesi: il consiglio è di optare per matite labbra color tortora, una perfetta via di mezzo tra il rosa preferito per le labbra e il marrone che costituisce il colore predominante nelle ombre del nostro viso.

E per un total look? Il rosa può essere utilizzato per realizzare trucci occhi romanticissimi, soprattutto se si sceglie un prodotto luminoso o addirittura metallizzato.

Il consiglio però è di non strafare e scegliere per gli occhi un tono di rosa più scuro da mescolare sapientemente al marrone per dare profondità allo sguardo scurendo l’angolo esterno della palpebra.

Un colore di ombretto troppo simile a quello del rossetto potrebbe dare l’impressione di un trucco troppo artificiale, mentre uno dei must assoluti del momento è un viso naturale e luminoso.