Igiene e bellezza: gli errori pericolosi per la nostra salute!

La nostra bellezza ed i gesti legati ad essa debbono passare sempre attraverso delle pratiche sicure soprattutto per quel che riguarda l’igiene e la conservazione dei prodotti.

Scopriamo tutti gli errori più comuni e pericolosi commessi per quanto riguarda igiene e bellezza.

Truccarci, regalarci un sorriso candido con una buona igiene orale, sistemarci le unghie e depilarci, possono sembrare gesti semplici e ormai meccanici. Ma siamo certi di procedere in modo sicure durante le nostre beauty routine?

Scopriamo alcuni errori commessi in modo inconsapevole per quanto riguarda l’igiene nelle pratiche di bellezza, che potrebbero costare caro alla nostra salute.

->>LEGGI ANCHE: Ombretto luminoso per le feste: ecco chi non dovrebbe metterlo!

Igiene e bellezza: ecco gli errori che tutti commettiamo e che dovrebbero essere evitati per la nostra salute

Ogni giorno compiamo gesti di ‘bellezza’ in modo veloce, abitudinario, questi stessi gesti possono diventare rischiosi per la nostra salute, ecco i principali:

1- Non pulire i pennelli e le spugnette del trucco

I pennelli del trucco e le spugnette andrebbero sempre lavati ed igienizzati periodicamente. Quelli utilizzati con prodotti liquidi o cremosi andrebbero detersi ad ogni utilizzo, come? Basterà anche un semplice sapone di marsiglia bio senza imbatterci in costosi detergenti specifici.

Per quanto riguarda l’asciugatura dei pennelli, sarà importantissimo non metterli ad asciugare con la testa in su. In questo modo l’acqua si andrà a depositare alla base delle setole, all’interno del pennello formando una carica batterica.

Non tenere i pennelli puliti potrebbe essere una pratica pericolosa per la salute perché veicolo di infezioni batteriche, che potrebbero interessare la cute come gli occhi.

2- Non disinfettare gli strumenti della manicure

Ogni qual volta ci si appresta ad eseguire una manicure o pedicure, sarebbe una buona e sicura abitudine quella di disinfettare gli strumenti. Basterà un poco di alcool o disinfettante.

Questo piccolo gesto di igiene eviterà inutili e dannose infezioni alle unghie e nella zona delle cuticole.

3- Usare prodotti scaduti

La scadenza dei prodotti di makeup o di bellezza, andrebbe sempre tenuta in considerazione. Ogni prodotto ha indicato sulla confezione il PAO identificato con un’icona che rappresenta un vasetto con il coperchio aperto su cui è indicato un numero che indica i mesi in cui il prodotto resta integro da quando viene aperto, ad esempio 6, 12, 18 mesi.

4- Non lavarci le mani

Prima di truccarci, struccarci e applicare dei trattamenti di bellezza, dovremmo sempre lavarci le mani accuratamente, per evitare di veicolare batteri sulla pelle, negli occhi, sulle mani o sui piedi.

5- Attenzione allo spazzolino da denti

Il nostro sorriso è affascinante quando è bianco, ma lo spazzolino da denti dovrebbe essere mantenuto protetto e dovrebbe essere sempre lavato ed asciugato bene dopo ogni utilizzo, questo perché i residui di acqua potrebbero dare origine a carica batterica. Bisognerà poi rispettare la regola di cambiarlo almeno ogni 2 mesi.

->>LEGGI ANCHE: Hai finito il primer occhi? Scopri come puoi sostituirlo!

6- Depilazione rischiosa

Se ci si depila in casa con rasoi, lamette o dispositivi elettrici, questi dovrebbero essere sempre puliti perfettamente. Nel caso delle lamette usa e getta, si dovranno davvero utilizzare per poi gettarle. Mai lasciarle in doccia per utilizzarle diverse volte.

Le testine dei dispositivi elettrici andrebbero sempre tenuti pulite e disinfettate.