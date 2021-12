Da Non è la Rai al cinema: ecco com’è e cosa fa oggi

E’ stata una delle ragazze di Non è la Rai più belle e amate dal pubblico: poi il grande salto con il cinema. Ecco com’è oggi.

Non ci sono state solo Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Sabrina Imacciatore o Lucia Ocone tra le ragazze di Non è la Rai che hanno poi trovato la propria strada nel mondo del cinema. Sono tante le ragazze che, dopo aver conquistato la popolarità con il programma di Gianni Boncompagni, si sono dedicate allo studio della recitazione riuscendo a trovare il proprio posto nel mondo dello spettacolo.

Tra le ragazze più belle e amate di Non è la Rai c’era sicuramente Karin Proia che è diventata una nota attrice italiana, regista e sceneggiatrice.

Da Non è la Rai al cinema: ecco com’è oggi Karin Proia

Classe 1974, Karin Proia ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando come modella. Successivamente partecipa anche come cantante e ballerina a diversi show televisivi come Non è La Rai, Bulli e pupe, Numero Uno di Pippo Baudo, Scommettiamo che…? e Il grande gioco dell’oca. La passione per la recitazione, però, la spinge verso il mondo del teatro e del cinema e a 25 anni debutta a teatro recitando nella tragedia di Arthur Miller, Uno sguardo dal ponte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Vanessa Incontrada ieri e oggi: sempre meravigliosa

Il successo arriva con la serie televisiva Boris dal 2008 al 2011 che è poi diventata anche un film. La carriera di attrice decolla e recita in film importanti come Cinque giorni di tempesta di Francesco Calogero, Terra bruciata e Ragazze a mano armata di Fabio Segatori, Segreti di famiglia di Dennis Berry.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Manila Nazzaro senza trucco e senza filtri: assolutamente meravigliosa

Oggi, Karin Proia continua a dividersi tra televisione, teatro e cinema. Bellissima e talentuosa, ha conquistato il cuore del pubblico che la segue con affetto anche sui social. Su Instagram è seguita circa 22mila followers e pubblica foto e video riguardanti la propria professione. Discreta e riservata, infatti, preferisce non parlare della propria vita privata.