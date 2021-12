Menù di Natale 2021 | Prepariamo la cookie cheescake: un fresco piacere

By

Un trionfo di cioccolato e di panna in una torta che sembra comprata in pasticceria e invece è preparata con le vostre mani la la cookie cheescake



Troppo facile portare a tavola durante le feste di Natale un panettone o un pandoro comprati al supermercato.

Se volete stupire tutti, preparate un dolce fatto in casa,m complicato solo all’apparenza: è la cookie cheescake, spettacolare da vedere e buonissima da mangiare.

Ingredienti:

Per i cookie

110 g burro

150 g zucchero semolato

1 uovo

5 g estratto di vaniglia

200 g farina

170 g gocce di cioccolato

8 g amido di mais

3 g sale

Per la crema al formaggio

500 g Philadelphia o formaggio spalmabile

200 g cioccolato bianco

240 g panna fresca

15 g zucchero a velo

10 g estratto di vaniglia

40 g gocce di cioccolato

Per la ganache

120 g cioccolato al latte

120 g panna fresca

Cookie cheescake, la ricetta passo dopo passo

Preparazione.

Partite con ordine, iniziando dai biscotti. In una ciotola versate il burro insieme allo zucchero e con un cucchiaio di legno lavoratelo insieme fino a trasformarli in una consistenza cremosa. A quel punto aggiungete l’uovo e l’estratto di vaniglia.

In un’altra ciotola setacciate insieme la farina, l’amido di mais e il sale. Poi incorporate le polveri nella ciotola con la crema a base di burro e zucchero, infine aggiungete anche le gocce di cioccolato e amalgamatele.

Quando l’impasto è ben amalgamato, prelevatene 190 grammi e metteteli in frigorifero per 30 minuti. Il resto dell’impasto stendetelo sulla base di una teglia a cerniera da 20 cm rivestita con carta forno e cuocete in forno a 180° per circa 15 minuti. Poi sfornate e lasciate raffreddare.

Riprendete l’impasto lasciato in frigo e formate dei piccoli biscotti da circa 10 grammi l’uno. Infornate a 160° per 10 minuti, poi lasciateli raffreddare completamente.

A questo punto passate alla crema: versate il cioccolato bianco in una ciotola che resista al calore e fate sciogliere a bagnomaria. In un’altra ciotola lavorate la crema di formaggio fino a quando diventa liscia. Unite lo zucchero a velo e l’estratto di vaniglia, poi mescolate unendo anche mescolando il cioccolato bianco raffreddato.

A parte montate la panna con le fruste elettriche e poi incorporatela delicatamente al composto di cioccolato bianco e crema di formaggio, con movimenti dal basso verso l’alto. Infine aggiungete le gocce di cioccolato e 6 biscotti cookies sbriciolati.

Quindi distribuite la vostra crema al cioccolato bianco e Philadelphia sulla base che avevate cotto in precedenza, livellatela bene e lasciatela riposare per almeno 6 ore in frigorifero.

Prima di tirala fuori, preparate anche la ganache: versate la cioccolata spezzettata e la pannain una ciotola resistente al calore. Fate sciogliere a bagnomaria i due ingredienti, poi lasciate raffreddare a temperatura ambiente.

Riprendete la torta dal frigo, versate sopra la ganache e livellate bene la superficie con una spatola e con il dorso di un cucchiaio. Poi rimettete nuovamente in frigorifero per riposare almeno 40 minuti.

Prima di servire, decorate con i cookies che vi sono avanzati e poi portate in tavola.