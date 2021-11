I rapporti tra la regina Elisabetta e i duchi di Sussex è stato tumultuoso fin da subito, ma le cose sembrano essere precipitate solo ultimamente. Ecco lo sgarro della regina Elisabetta a Harry e Meghan che i duchi non avrebbero perdonato.

Pare che sia stato proprio uno sgarbo imperdonabile della regina Elisabetta a fare allontanare definitivamente i duchi di Sussex da palazzo Reale. Di che sgarbo si tratta?

Lo sgarro della regina Elisabetta ai duchi di Sussex

Il tanto discusso sgarbo della regina Elisabetta nei confronti del nipote e della consorte è stato raccontato in un libro.

Si tratta del libro Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan, che sostiene che durante il discorso alla Nazione in occasione del Natale 2019 Elisabetta tolse dalla sua scrivania la foto dei duchi di Sussex insieme al figlio Archie. Un’offesa che Harry e Meghan non le avrebbero mai perdonato.

LEGGI ANCHE –> La Regina Elisabetta inorridita: i figli di William e Kate sono così … normali!

Proprio per questo motivo, infatti, i due avrebbero deciso di trasferirsi a Los Angeles, lontano dalla famiglia reale e dalla Regina.

Un addio particolarmente sofferto da tutta la royal family e, in particolare, dalla Regina Elisabetta che si sarebbe sentita molto in colpa per la sua azione poco rispettosa.

Una fonte ha rivelato all’autore Christopher Andersen che “La regina guardò i tavoli dove erano disposte le fotografie che aveva così amorevolmente selezionato. Andavano bene tutte tranne una. Indicò a un aiutante il ritratto del Sussex e disse: “Di quella, suppongo, non abbiamo bisogno””.

Rimane comunque il dubbio sul motivo che ha spinto la sovrana d’Inghilterra a compiere un simile gesto. Secondo Andersen, la regina Elisabetta II era in quel momento particolarmente arrabbiata con Harry e Meghan perché i due avevano declinato l’invito a unirsi alla famiglia reale durante le festività natalizie preferendo restare nella loro lussuosa dimora canadese.

Quando avvenne il fatto, i duchi di Sussex erano infatti già da qualche settimana nel nord America insieme alla mamma di Meghan, Doria Ragland.