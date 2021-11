Il telefono della Regina risponde solo a due persone (e gli altri muti!)

Il telefono della Regina Elisabetta II è uno dei più protetti sulla faccia della Terra: le migliori tecnologie antihacker sono state impiegate per la sicurezza delle comunicazioni di Sua Maestà.

Nonostante questo, ci sono due persone soltanto che hanno una linea diretta con la Regina, e che quindi possono chiamarla e risponderle letteralmente da ogni parte del mondo.

Le indiscrezioni sulle abitudini di Sua Maestà e sulle sue capacità tecnologiche ormai non si contano più. Nell’ultimo anno, per esempio, abbiamo imparato che la Regina Elisabetta è perfettamente a suo agio con Zoom e utilizza tranquillamente questo recentissimo strumento digitale per intrattenere relazioni diplomatiche con i politici di tutto il mondo rimanendo al sicuro dalla pandemia nel suo ufficio di Windsor.

Non c’è assolutamente nulla da stupirsi, quindi, nello scoprire che la Regina Elisabetta possiede un telefono cellulare e che, ovviamente, il suo smartphone è una roccaforte della sicurezza digitale, praticamente inespugnabile da qualsiasi attacco hacker e impossibile da raggiungere per un numero sconosciuto o non autorizzato.

Insomma, è anche giusto che Sua Maestà non venga disturbata dai call center, no?!

Pare però che due persone in particolare abbiano accesso libero al telefono della Regina Elisabetta e che siano, tra le altre cose, le due persone che la Regina sente più spesso in assoluto.

Sarebbe semplice pensare che siano, per esempio, il Principe Carlo e il medico personale della Regina … e invece no!

Tra i numeri di telefono a cui risponde la Regina Elisabetta ce quello di una vecchia passione

Elisabetta II può contare su un numerosissimo staff di palazzo che “filtra” tutti i messaggi destinati alla monarca e fa in modo che alla Regina arrivino soltanto le comunicazioni più importanti, come quelle ufficiali. Ma una delle persone che la chiama al telefono non è affatto legato a questioni ufficiali!

Come si sa da decenni, il rapporto tra la Regina Elisabetta e i suoi figli non si può definire esattamente affettuoso: la monarca è famosa per essere stata una madre in carriera, piuttosto distante dai suoi figli e a volte poco incline a trasmettere affetto e vicinanza.

Naturalmente con il passare dei decenni non si può immaginare che le cose siano cambiate: per esempio, Elisabetta II e il suo primogenito Carlo hanno un rapporto piuttosto altalenante e, tra le altre cose, lei è convinta che suo figlio non abbia esattamente la stoffa per diventare Re.

Non c’è da stupirsi quindi se uno dei numeri che Elisabetta chiama più spesso non sia quello di Carlo. La Regina preferisce la compagnia (fisica e telefonica) della sua unica figlia femmina: è la Principessa Anna a poter chiamare sua madre in qualsiasi momento.

Leggi Anche => 5 Storie fantastiche sulla Principessa Anna: altro che Lady!

L’altra persona che Sua Maestà sente più spesso al telefono è un uomo completamente estraneo alla famiglia reale ma che negli anni ha costruito un profondo rapporto di profonda fiducia con la Regina: si tratta del suo manager delle corse John Warren, cioè l’uomo che aiuta Sua Maestà a gestire la sua scuderia di cavalli da corsa.

Genero di un vecchio amico della Regina, ormai defunto da anni, John è un preziosissimo e irrinunciabile braccio destro per Elisabetta.

Anche se non sono in molti a saperlo, infatti, si può dire che Sua Maestà sia un’imprenditrice di successo: da tutta la vita infatti Elisabetta conduce con passione l’allevamento di cavalli da corsa e i suoi purosangue le hanno fatto guadagnare negli anni la bellezza di oltre 8 milioni di Euro.

I proventi delle corse naturalmente vengono utilizzati per la gestione delle scuderie, per acquistare e addestrare nuovi cavalli, per pagare tutti i dipendenti: la principale passione della Regina non grava sulle casse dello stato come si potrebbe erroneamente pensare.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it!

Stando così le cose non bisogna affatto stupirsi se l’uomo a cui Elisabetta II risponde sempre e comunque è la persona che l’aiuta a gestire il suo “impero ippico”! Carlo sarà geloso? Può darsi: per comunicare con sua madre in merito a faccende ufficiali lui deve servirsi del proprio staff e attenersi a tutti i protocolli!