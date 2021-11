Trucchi per preparare il salmone uno tra i pesci più consumati a Natale

Il salmone è uno tra i pesci più consumati a Natale e in generale durante le festività: ecco i trucchi per prepararlo al meglio.

Con l’arrivo delle festività torna anche sulle nostre tavole il salmone uno tra i pesci più consumati in questo periodo. Si tratta di un pesce ricco di omega 3 e di grassi polinsaturi che contribuiscono ad abbassare il colesterolo cattivo e ad alzare quello buono.

Un pesce tipico dei mari del Nord, il salmone si trova in Norvegia, Scozia, Canada e le sue carni sono considerate pregiate. Anche se è preferibile consumare quello selvaggio anziché di allevamento.

Con il salmone, inoltre, si possono preparare svariate ricette sia primi, che secondi, ma anche gustosi antipasti. Dalle tartine alle torte salate, al carpaccio di salmone e via dicendo. Scopriamo allora quali sono i trucchi per preparare il salmone e gustarlo al meglio.

LEGGI ANCHE –> Trucchi per capire se i funghi champignon sono andati a male

Ecco i trucchi per preparare il salmone

Affumicato, alla griglia, alla piastra, in crosta, in carpaccio marinato, tartare, sono tanti i modi per preparare il salmone, uno tra i pesci più diffusi durante le festività natalizie ma anche per Capodanno.

Per prepararlo al meglio esistono alcuni trucchi che vi permetteranno di ottenere un risultato infallibile. Scopriamo come realizzarlo.

1) Togliere la pelle. Per farlo occorre scorrere la lama del coltello sulla polpa. Si parte dalla coda e si infila un coltello subito sopra la pelle. Quindi si procede a staccarla.

2) Eliminare le lische. Un metodo per togliere più facilmente le lische è quello di passare le dita sulla polpa del pesce e fare su e giù quindi toglierle con una pinzetta.

3) Attenuare il grasso. Per farlo possiamo unire alla cottura del pesce il succo di agrumi come arancia, limone, lime o pompelmo che andrà a smorzare il grasso di questo pesce.

4) Tagliarlo con il coltello. Se dovete farlo crudo, tipo tartare, assolutamente da evitare è frullarlo ma è opportuno tagliarlo con un coltello a lama sottile e farlo a listarelle, quindi tagliarlo a dadini piccoli.

5) Carta forno in padella. Un trucco per non farlo attaccare al fondo della padella è posizionare un foglio di carta da forno sul fondo durante la cottura.

6) Impanarlo solo alla fine. Se lo preparate impanato e fate la panatura troppo presto rischiate che diventi molliccia. Non solo, il salmone dovrà essere perfettamente asciutto quando lo impanate altrimenti rischiate che la panatura si stacchi in cottura.

7) Accompagnarlo con qualcosa. Non dimenticate infine che il salmone è ancora più buono se lo accompagnate con una salsina ad esempio a base di panna acida o yogurt con erba cipollina, ma anche con curcuma, semi di papavero o una salsa agli agrumi.

LEGGI ANCHE –> Uova al microonde: ecco come cuocerle con i trucchi di Benedetta Rossi

Seguendo questi pochi e semplici consigli potremo realizzare un perfetto salmone gustoso e succulento al punto giusto. Bilanciando bene il suo gusto delicato, grazie all’aggiunta o meno di alcuni ingredienti in cottura, e la quantità di grassi contenuti in questo pesce ricco di Omega 3.