5 outfit invernali trendy e caldi! Praticità e stile in un unico look!

5 outfit invernali trendy e caldi! L’inverno è alle porte e il gelo inizia a farsi sentire! Come combattere le temperature basse? Con i 5 outfit invernali più trendy in assoluto, che una vera guru della moda non può farsi sfuggire!

Stiamo contando i giorni che mancano da qui a Natale per poterci sbizzarrire con i look natalizi, con gli addobbi e con le prelibatezze tipiche del periodo che arriverà. Ma nel frattempo combattiamo l’arrivo delle temperature gelide come si può, con i cappotti pesanti, sciarpe che ci avvolgono come fossimo delle mummie secolari, e con la stufetta portatile in giro per tutte le stanze di casa. Ma perché dobbiamo mettere da parte la nostra caratteristica trendy in inverno? Pensiamo sempre che non si possa seguire le tendenze in inverno, perché metteremmo da parte la comodità e praticità. Non è vero! Oggi, in questa guida di stile targata CheDonna, mi mostreremo come si possa essere pratiche e comode rimanendo sempre di tendenza! Ecco a voi i 5 outfit invernali che non possono mancare nei vostri armadi!

Cara amica amante della moda, ti capisco, l’inverno è duro per tutti! Gli stivali per la pioggia, i piumini lunghi e ingombranti, gli sciarponi di lana fastidiosi, per non parlare dei capelli che si arruffano sempre alla prima goccia di pioggia. Rimanere trendy in inverno è una vera lotta.

Ma con i giusti trucchetti nulla riuscirà a rovinare i tuoi look!

Le ultime fashion week ci hanno mostrato come poter essere alla moda anche in inverno, perché ci hanno regalato delle vere e proprie opere d’arte volte ad aiutare noi fashion victim che in qualunque situazione vogliamo rimanere trendy!

E allora utilizziamo queste perle di saggezza e creiamo insieme i 5 outfit invernali più trendy in assoluto, per sconfiggere l’inverno a suon di moda!

I 5 outfit invernali più trendy in assoluto sono anche i più comodi! Maglioni oversize, piumini XXL e colori sgargianti sono i MUST-HAVE dell’inverno!

Per creare outfit in linea con le tendenze non ti serve riacquistare tutto il tuo armadio, ma abbinare bene cose che già hai!

Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile di oggi e vediamo i 5 outfit invernali più trendy e comodi per sopravvivere alle temperature invernali con stile:

maglione crochet: chi non ha dentro l’armadio il maglione “della nonna” ricamato ai ferri con quei ricami particolari e arzigogolati? È arrivato il momento di togliergli la polvere di dosso e indossarlo con orgoglio, perché è uno dei capi più in voga dell’inverno. Abbinatelo con un pantalone in maglina largo a campana oppure con una gonna a tubino. Chiudete il tutto con uno stivale alto e un cappotto in lana cotta e avrete un look all-day caldo e comodo!

chi non ha dentro l’armadio il maglione “della nonna” ricamato ai ferri con quei ricami particolari e arzigogolati? È arrivato il momento di togliergli la polvere di dosso e indossarlo con orgoglio, perché è uno dei capi più in voga dell’inverno. Abbinatelo con un pantalone in maglina largo a campana oppure con una gonna a tubino. Chiudete il tutto con uno stivale alto e un cappotto in lana cotta e avrete un look all-day caldo e comodo! abito in maglina: il secondo outfit da avere in assoluto vede come protagonista l’abito in maglina. Le ultime passerelle hanno visto come l’abito lungo di maglina sia la new entry assoluta dell’inverno. Da scegliere nelle tonalità calde come il coccio o il camel, a collo alto e lungo sotto alle ginocchia, da abbinare ad un cardigan di lana della stessa lunghezza. Chiudete il total look con uno stivale chunky boots e sarete perfette per una giornata di pioggia!

il secondo outfit da avere in assoluto vede come protagonista l’abito in maglina. Le ultime passerelle hanno visto come l’abito lungo di maglina sia la new entry assoluta dell’inverno. Da scegliere nelle tonalità calde come il coccio o il camel, a collo alto e lungo sotto alle ginocchia, da abbinare ad un cardigan di lana della stessa lunghezza. Chiudete il total look con uno stivale chunky boots e sarete perfette per una giornata di pioggia! completo maschile : l’evergreen dell’inverno è il completo giacca e pantalone maschile in stile androgino. Da scegliere nei tessuti pesanti, come la lana o la maglina, e da abbinare al maglioncino basico collo alto. Per essere al passo con le tendenze anche in ufficio.

: l’evergreen dell’inverno è il completo giacca e pantalone maschile in stile androgino. Da scegliere nei tessuti pesanti, come la lana o la maglina, e da abbinare al maglioncino basico collo alto. Per essere al passo con le tendenze anche in ufficio. piumino XXL: come fare quando la nostra giornata sarà piena di impegni e il meteo ci annuncia pioggia e lampi tutto il giorno? Con il piumino XXL. Si tratta dell’ultima novità in fatto moda, ossia il piumino con taglio oversize, lungo fino (almeno) a sotto il ginocchio. In questo modo potete vestirvi sotto con il vostro maglione pesante preferito e non rischierete di bagnarvi perché il piumino, oltre a essere trendy, non si bagnerà o rimarrà umido come avviene invece con i cappotti. Piccola tips di stile : non acquistate il vostro piumino XXL nero, ma nei toni moda, come il marrone, il verde militare o il blu scuro. Perché anche se sotto il piumino indossate la maglia più colorata del mondo, non si vedrà. Con il piumino colorato brillerete di luce propria, anche sotto la pioggia.

come fare quando la nostra giornata sarà piena di impegni e il meteo ci annuncia pioggia e lampi tutto il giorno? Con il piumino XXL. Si tratta dell’ultima novità in fatto moda, ossia il piumino con taglio oversize, lungo fino (almeno) a sotto il ginocchio. In questo modo potete vestirvi sotto con il vostro maglione pesante preferito e non rischierete di bagnarvi perché il piumino, oltre a essere trendy, non si bagnerà o rimarrà umido come avviene invece con i cappotti. : non acquistate il vostro piumino XXL nero, ma nei toni moda, come il marrone, il verde militare o il blu scuro. Perché anche se sotto il piumino indossate la maglia più colorata del mondo, non si vedrà. Con il piumino colorato brillerete di luce propria, anche sotto la pioggia. colori sgargianti: ultimo, ma non per importanza, è il colore! Anche in inverno, evitiamo il più possibile di vestirci di vero, altrimenti sembreremo cupe come il cielo grigio che sta per annunciare il temporale in arrivo. Scegliamo colori pastello, ad esempio i toni moda rosa antico, verde prato o azzurro avion. Per non parlare dei classici beige, blu, verde militare e grigio. Tutto, ma evitiamo il nero!

Si conclude qui la guida di stile di CheDonna sui 5 outfit invernali da avere assolutamente nell’armadio, per essere in linea con le tendenze in qualunque situazione!

Alla prossima guida di stile, con tante sorprese e novità in fatto di moda, e non solo!