Anticipazioni Beautiful: l’ossessione di Thomas, paura per i Forrester

Anticipazioni Beautiful americane: l’ossessione di Thomas Forrester mette in serio pericolo la sua intera famiglia, ecco cosa succederà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nelle prossime puntate di Beautiful, Thomas Forrester sembra sempre più in bilico verso la pazzia. Infatti, sentirà la voce di Hope che gli chiedere di svolgere un’azione davvero brutta.

Grazie al fatto che in America la programmazione è avanti di un anno sappiamo per certo che nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, succederà di tutto!

Il personaggio di Thomas tornerà a essere centrale, così come la sua ossessione nei confronti di Hope, che sembrava essersi placata negli ultimi tempi.

Se seguite le nostre anticipazioni saprete già che tutto inizierà dopo che il giovane Forrester cadrà battendo la testa in un’ufficio della Forrester Creations. Quando si risveglierà, il giovane troverà davanti a sé un manichino con le fattezze di Hope e la tentazione di appropriarsene sarà irrefrenabile. Ovviamente Thomas lo ruberà e lo porterà nel suo appartamento, occupandosene con cura maniacale.

A quel punto, inizierà a manifestare degli strani comportamenti deliranti. Per citarne uno, il giovane Forrester organizzerà una cena romantica e farà sedere davanti a sé il fantoccio, parlandogli dolcemente come fosse reale e baciandolo.

Ma non è tutto. La situazione si farà sempre più complessa, quando soprattutto, avvertirà una voce proveniente dal manichino. Frutto dei desideri inconsci della sua mente, il giovane Forrester sentirà pronunciare un ordine ben preciso dalla finta Hope: ”Uccidi Liam”.