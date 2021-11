Ci sono celiaci o intolleranti alla nostra tavola per il pranzo di Natale, nessun problema, ecco un menù delle feste per loro



I pranzi o le cene di Natale sono sempre impegnativi. Quando poi scopriamo che qualcuno dei nostri ospiti ha delle intolleranze o delle allergie, ecco che la tensione sale, per paura di fare qualcosa che non va, oppure di perdere il gusto per andare in aiuto del nostro ospite.

Quello che proponiamo oggi noi di Chedonna è un ottimo menu che possiamo utilizzare durante queste feste di natale se abbiamo ospiti celiaci.

Un pranzo intero dall’antipasto al secondo, dove vince la leggerezza ma non perde il gusto.

Menu delle feste per i celiaci

Partiamo dall’antipasto con le crespelle con farina di ceci. Un piatto perfetto che può essere utilizzato in moltissimi modo dalla sostituzione del pane, al dolce dell’ufficio. Una ricetta semplice da imparare e con pochissimi ingredienti.

Ingredienti:

150 g farina di ceci

250 ml acqua

1 cucchiaio olio extravergine d’oliva

rosmarino fresco

bicarbonato

aglio in polvere

sale

Queste crespelle sono ottime per accompagnare i salumi, i formaggi. Un piatto veramente versatile e sano che ci conquisterà col suo gusto.

Gnocco senza glutine al grano saraceno primo di natale per celiaci

Un primo piatto perfetto perché unisce la salute al gusto. La farina di grano saraceno infatti è molto più digeribile e ci permetterà di fare gnocchi ad hoc.

Tra gli ingredienti 2 patate dolci, 250 g di farina di grano saraceno, un pizzico di sale, olio extra vergine di oliva. Nella preparazione per prima cosa dovremo fare come i normali gnocchi cioè bollire e schiacciare le patate. A questo punto sostituiamo la farina 00 con la farina di grano saraceno.

Suppli senza glutine

Questo è il secondo veloce e leggero, che proporremo nel nostro menu. Un piatto molto appetitoso che subisce una rivisitazione sana. Una ricetta che richiede diversi ingredienti e che non è semplicissima da preparare ma che ci conquisterà col suo gusto, partendo da un buon risotto ai funghi. Qui il video tutorial per preparare questo ottimo secondo di Natale.

Non ci resta che augurare buon appetito.