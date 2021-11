Contorno occhi: 5 errori da evitare e le regole d’oro da seguire

By

Contorno occhi: ecco i 5 errori più comuni da non commettere per una perfetta cura quotidiana. Dirai addio all’effetto occhi stanchi e ti sentirai più bella e sicura. Scopri subito di più!

Gli occhi sono il biglietto da visita della sensualità femminile. A volte basta soltanto uno sguardo per veicolare emozioni e stati d’animo. Gli occhi sono il punto forte di ogni tipo di trucco; lo sanno bene i make up artist, che usano varie tecniche per valorizzarli sempre nel modo giusto.

Con il passare del tempo, però, anche lo sguardo cambia. Rughe e rilassamenti cutanei non fanno sconti a nessuno! La zona del contorno occhi, molto sensibile e delicata, è quella più esposta all’invecchiamento precoce. Necessita quindi di cure e accorgimenti particolari.

Ci sono poi altri aspetti fondamentali da considerare: la cute che circonda gli occhi è molto sottile rispetto ad altre zone del viso (solo 0,3 mm) ed ha una circolazione linfatica/sanguigna nettamente inferiore. In più, presenta una minore quantità di ghiandole sebacee e sudoripare.

Non puoi non tenere conto di queste caratteristiche specifiche per curare bene il contorno occhi. Devi farlo con costanza e dedizione, utilizzando i prodotti giusti. I migliori sono i sieri anti-rughe a base di acido ialuronico, ad azione rimpolpante.

Ma la cosmesi, da sola, non basta. Se desideri avere un contorno occhi fresco e luminoso, devi evitare alcuni errori. Ti diciamo subito quali sono!

Contorno occhi: i 5 errori da evitare per uno sguardo più giovane

Il benessere della pelle passa attraverso piccoli gesti quotidiani. Questa è la regola d’oro che vale anche per il contorno occhi! Ecco quali sono i 5 errori più comuni da non commettere per averlo più liscio, luminoso e senza macchie scure.

Te li elenchiamo di seguito, dandoti anche qualche consiglio per correggere le cattive abitudini.

Non utilizzare una crema specifica – Così come per altre zone del viso, anche il contorno occhi va trattato con prodotti mirati. Cerca di scrutarlo attentamente, per capire che tipologia di trattamento scegliere. Facciamo alcuni esempi. Se hai un contorno occhi molto secco, allora devi puntare su sieri ad alta azione idratante. Se, invece, hai gonfiore costante, borse e occhiaie, allora orientati su prodotti decongestionanti e drenanti, da applicare soprattutto al mattino; Non intervenire tempestivamente – L’errore più comune è pensare che non sia ancora il momento, vista magari la giovane età, di curare il contorno occhi. Nulla di più sbagliato! Prevenire è importantissimo, lo diciamo spesso. Prima cominci ad avere delle buone abitudini e più possibilità avrai di mantenere la pelle del contorno occhi in buona salute, tonica ed elastica; Esporsi troppo al sole – Soprattutto d’estate e, magari, senza una protezione specifica. E’ una pessima abitudine! I raggi ultravioletti, se non opportunamente filtrati da un buon prodotto, procurano seri danni alla pelle, soprattutto a quella del contorno occhi. Il consiglio in più: al mare indossa grandi occhiali da sole, possibilmente con vetri polarizzati di buona qualità; Strofinare gli occhi – Un gesto che facciamo spesso, soprattutto quando ci strucchiamo. Versa un po’ di latte detergente su un dischetto di cotone idrofilo e massaggia delicatamente la pelle, con piccoli movimenti circolari. Se fai così, il microcircolo migliora e la pelle del contorno occhi sarà subito più sana, liscia e luminosa; Andare a letto tardi – Fare le ore piccole non fa bene alla pelle! Se dormi poco e male, al mattino, noterai segni di affaticamento sul viso, soprattutto nella zona del contorno occhi. Il consiglio in più: un’oretta prima di andare aletto, stacca gli occhi dal pc e cerca di rilassarti, praticando dei piccoli massaggi circolari all’altezza delle tempie. Questo trucchetto aiuta a conciliare il sonno!

Queste sono le regole d’oro da seguire per ritrovare uno sguardo più fresco e giovane. Ma vogliamo dirti anche di fare molta attenzione quando applichi i prodotti. Quelli per il contorno occhi non devono mai finire sulle palpebre.

Una corretta applicazione segue sempre l’osso orbitale e arriva, al massimo sotto, le sopracciglia, seguendo comunque un percorso circolare e ben delineato senza mai spingersi mai troppo in là.

Non è mai troppo tardi per correggere le cattive abitudini. Rivedi la tua skincare routine e, magari, raddrizza subito il tiro!