Sapete dove vive Lorella Cuccarini? Una villa da sogno

Sapete dove vive Lorella Cuccarini? Avete mai visto la casa dell’insegnante di Amici di Maria De Filippi? Una villa da sogno per lei.

Lorella Cuccarini è, da anni, una protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo italiano. Ballerina, conduttrice, attrice, showgirl ed ora anche insegnante. Dopo il debutto come insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi, la Cuccarini ha accettato di lasciare la cattedra di danza per diventare titolare della cattedra di canto della scuola di Maria De Filippi.

Molto materna, la Cuccarini è una delle insegnanti più amate della scuola di Maria De Filippi. La Cuccarini, così, si divide tra il suo ruolo di insegnante e quello di mamma e moglie.

Dove vive Lorella Cuccarini? Una casa da sogno a Roma

Sposata dal 1991 con Silvio Testi, la Cuccarini, con l’uomo della sua vita, ha formato una splendida famiglia con la nascita di quattro figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio. Perdutamente innamorata del marito e dei quattro figli, la Cuccarini con la propria famiglia vive a Roma.

La famiglia della Cuccarini vive in una splendida villa alle porte di Roma. A svelare i dettagli della casa è la stessa Lorella condividendo sui social alcune foto della sua bellissima dimora. Circondata da tanto verde, Lorella ama trascorrere le sue giornate in giardino in compagnia del suo cane. La struttura, pur essendo antica, è molto curata. Come potete vedere dalla foto qui in alto è costituito da un bel ciottolato di pietra.

Un vero nido d’amore per la Cuccarini che trova nella propria famiglia la forza e l’energia per affrontare tutte le avventure professionali in cui si tuffa. “Quest’estate ho festeggiato i 30 anni di matrimonio con mio marito. Siamo entrambe persone molto indipendenti, ma ci fa piacere ritrovarci, insieme ai nostri quattro figli, per fare un viaggio assieme. Ho sempre pensato che i figli siano una grande benedizione. Diventare nonna? Mi piacerebbe, anche se adesso non ci sono ancora i presupposti”, ha raccontato ai microfoni di Verissimo.