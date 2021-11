Menù di Natale 2021: la ricetta dei finocchi al forno con arance e olive

Se volete alleggerire il pranzo o le cane ai Natale avete bisogno di un contorno leggero ma di sostanza e i finocchi al forno con arance e olive sono così

Lo sappiamo bene: ogni volta che ci mettiamo a tavola non è facile accontentare i gusti di tutti. C’è chi è vegetariano e chi no, ci sono le intolleranze e ci sono i gusti, diversi per tutti. Ma poi ci sono anche piatti che diventano universali perché mettono insieme sapori diversi.

Come i finocchi al forno con arance e olive che nel menù di Natale vanno benissimo: un contorno leggero e nutriente, veloce da preparare e che alleggerisce i pranzi o le cene troppo caloriche. Bastano tre ingredienti, un po’ di fantasia e un minimo di lavoro manuale. Ma credeteci, è una vera delizia.

Ingredienti:

2 finocchi

2 arance tipo tarocco non trattate

20 olive nere in salamoia

30 g di burro

20 g di pangratttato

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Finocchi al forno con arance e olive, pronti in mezz’ora

C’è una doppia cottura per i finocchi, ma questo piatto è pronto in mezz’ora. Se non ci credete, provatelo.

Preparazione:

Prendete i finocchi e cominciate a pulirli eliminando la parte del gambo e le barbe. Lavateli bene, asciugateli con un canovaccio e poi tagliateli a fettine spesse circa mezzo centimetro.

In una padella larga e con la fiamma bassa mettete a sciogliere il burro.

Quando sarà fuso, prima ancora che prenda colore, unite subito i finocchi, insaporendoli con un pizzico di sale e una macinata di pepe fresco. Lasciateli cuocere a fiamma bassa, senza aggiungere liquidi, per circa 10 minuti, fino a quando diventano morbidi e dorati. Poi spegnete e tenete da parte in un piatto lontano comunque dal fuoco.

Nella stessa padella che avete usato prima, aggiungete il succo delle due arance e metà della loro buccia grattugiata al fondo di cottura tendone da parte un poco per guarnire. Fate ridurre a fiamma medio-alta il liquido di circa la metà.

Poi spegnete, adagiate i finocchi in una pirofila da forno e ricopriteli con la salsa. Aggiungete una spolverata di pangrattato e le olive in salamoia, quindi mettete a gratinare in forno già caldo a 190° per circa 10-12 minuti.

Spegnete, tirate fuori la teglia e servite i vostri finocchi con arance e olive ancora caldi per accompagnare bistecche, arrosti, piatti a base di pesce.