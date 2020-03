Che bontà! Gli gnocchi sono sempre un piatto strepitoso da portare a tavola, qualsiasi condimento si scelga il risultato è pur sempre un portento. Oggi proponiamo uno gnocco facile facile ma naturalmente privo di glutine. Non useremo la patata tradizionale ma quella dolce, la famosa sweet potato, e ci occuperemo come sempre di un piatto leggero, nutriente e pieno di sapore.

L’insolita ricetta di oggi vi stupirà e sarà utile ad innalzare il livello nutrizionale della vostra dieta settimanale. Una ricetta che non appartiene affatto al mondo di tutti quegli alimenti raffinati che ostacolano di gran lunga la nostra perdita di peso e la nostra corretta e sana alimentazione. Oggi per voi lo gnocco al grano saraceno fatto di farina e patata dolce, una ricetta diversa, nutriente e veloce!

Il grano saraceno | Un alimento essenziale per uno gnocco speciale

Possiamo averlo sentito ma forse poco o per niente usato nella nostra cucina. Si trova nei negozi per di più biologici, è ricco di proprietà nutrizionali, è altamente digeribile e vanta la sua versatilità poiché è facilmente adattabile a molteplici preparazioni.

Le ricette che nascono dal grano saraceno spaziano dal dolce al salato. Nella versione dolce, dopo la cottura, è possibile frullarlo e, come con la quinoa, ottenere una composta cremosa da poter abbinare a topping di vario tipo, frutta fresca o secca, granola, per una colazione energetica e salutare.

Oggi vogliamo osare l'accostamento farina di grano saraceno e patata dolce, di questa tipologia di patata abbiamo parlato ampiamente descrivendoli e proponendo alcune ricette gustose.

Gnocchi di grano saraceno e patata dolce | RICETTA

Pronte per immergerci in questa ricetta tutta nuova e semplice ricca di gusto. La farina di grano saraceno è quella in realtà che costa meno rispetto alle altre farine di grani antichi. Forse l’unica che si avvicina riguardo al prezzo è la farina di ceci. Ormai trovate questa farina anche nei più grandi supermercati, altrimenti è reperibile senza alcun dubbio in quelli biologici.

Ingredienti (per due porzioni di gnocchi abbondanti)

2 patate dolci

250 g di farina di grano saraceno

un pizzico di sale

olio extra vergine di oliva

Preparazione

Per prima cosa fate bollire le due patate fino a che non saranno lesse quindi morbide (potete tranquillamente lasciare la buccia). Una volta lessate, scolate e tolta la buccia, con l’aiuto di una forchetta iniziate a schiacciarle. Potete aiutarvi anche con uno schiacciapatate. Dopo aver ottenuto un composto bello morbido aggiungete un pizzico di sale, un filo d’olio e iniziate ad incorporare, mano a mano che maneggiate, la farina. Avrete così un impasto pronto per essere lavorato in pochissimo tempo.

Ricavate dall’impasto tanti lunghi vermicelli arrotolandoli di volta in volta e tagliate così, con l’aiuto di un coltello, tanti piccoli quadrati. I vostri gnocchetti di grano saraceno e patata dolce sono pronti!

Questa ricetta verrà presto inserita nel nostro prossimo menù settimanale, per gustare, la prossima domenica, l'unicità di questo piatto e se vogliamo, fare il bis!