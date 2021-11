La conosciamo tutti come la nipote di Benito Mussolini, una delle figure femminili più note nel panorama politico italiano. Ma sapete cosa faceva Alessandra Mussolini prima della politica? Davvero incredibile!

Alessandra Mussolini è una delle più discusse e controverse politiche e opinioniste italiane. Nel corso della sua carriera ha ottenuto diversi titoli e riconoscimenti. Ma avete idea di quello che faceva prima di approdare in politica? Non lo immaginereste mai.

Classe 1962, Alessandra Mussolini ha raggiunto la notorietà come europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo. Alessandra è anche un volto noto della televisione, avendo partecipato negli anni a diverse trasmissioni televisive in qualità di opinionista (dalla lingua tagliente).

Sul piccolo schermo ha condotto con il mitico Pippo Baudo l’edizione di Domenica In tra il 1981 e 1982. Si è inoltre buttata anche nel mondo della musica, rilasciando un unico album, di cui una copia è stata venduta a Londra per ben 10milioni di lire. Si è anche cimentata come doppiatrice in una memorabile puntata dei Simpson. Ultimamente, invece, è una presenza ricorrente in diverse trasmissioni Mediaset.

Ecco cosa faceva Alessandra Mussolini prima della politica

Pochi sanno, però, che prima di approdare in politica la Mussolini era un’attrice.

Quando era molto giovane aveva addirittura fatto una comparsa nell’iconico film di Ettore Scola Una giornata particolare, con la zia Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Nei piani di Alessandra, infatti, c’era la volontà di diventare una grande attrice come Sophia. LaMussolini ha successivamente preso parte a diverse commedie all’italiana. Ha lavorato a diverse produzioni al fianco di attori italiani di prima grandezza come Renato Pozzetto ed Enrico Montesano nel film Noi uomini duri.

Un’altra chicca di cui probabilmente non eravate a conoscenza è che nel 1983 ha posato nuda per la rivsta Playboy.

Che dire, Alessandra Mussolini è davvero una donna piena di sorprese!