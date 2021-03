Alessandra Mussolini fa una gaffe a Live Non è la d’Urso: Barbara interviene

Alessandra Mussolini a Live Non è la d’Urso ha fatto una gaffe in diretta. Barbara è prontamente intervenuta per correggerla.

Alessandra Mussolini, dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, è tornata da qualche tempo a Live Non è la d’Urso dove ricopre il ruolo di opinionista da diverso tempo. Questa sera, infatti, la padrona di casa l’ha chiamata per commentare il fenomeno sempre più frequente che vede le influencer nostrane lasciare il bel paese, in piena pandemia, per recarsi a Dubai.

Tra queste c’è Asia Gianese, giovane influencer che ha affermato di essere da mesi a Dubai per un nuovo progetto di vita. Senza dare ulteriori spiegazioni. Alessandra, non appena Barbara, che andrà in onda anche a Pasqua, ha ricordato alcuni episodi affermando che lei si ricorda benissimo dell’ospite in collegamento da Dubai. In quanto non avrebbe mai dato il buon esempio, schierandosi anche contro le forze dell’ordine.

Asia ha prontamente smentito di aver fatto una cosa del genere, ma Alessandra ha rincarato la dose: “Io me lo ricordo bene, c’ero anche io. Hai fatto un post contro le forze dell’ordine”. L’ospite in collegamento ha continuato però a smentire. Tant’è che Barbara, accortasi di quello che stava succedendo, è prontamente intervenuta: Alessandra Mussolini ha fatto una gaffe a Live Non è la d’Urso, scambiando Asia Gianese per un’altra nota influencer.

Live Non è la d’Urso: Alessandra Mussolini scambia Asia Gianese per Taylor Mega

L’episodio a cui Alessandra Mussolini a Live Non è la d’Urso ha fatto riferimento durante il corso della diretta è realmente accaduto, ma non è stata Asia Gianese a fare quel post di cui tanto si è parlato durante lo scorso anno ed ora in trasmissione. A fare quel post fu Taylor Mega, un’altra nota influencer del bel paese.

“Alessandra, no. A fare quel post, fu Taylor Mega non Asia” ha corretto la bella conduttrice partenopea, che negli scorsi giorni ha assistito ad una gaffe della regia a Pomeriggio 5. Qualcuno in studio però ha ricordato che anche la Gianese non è di nuova alle polemiche, escludendo anche quella che la vede coinvolta perché nonostante le restrizioni attualmente in corso, lei ha viaggiato all’esterno. In quanto tempo fa lei in piazza Duomo di Milano con l’auto, pubblicando il tutto su Instagram.

“Io sono anche più giovane di Taylor” è poi intervenuta Asia, smentendo di aver pubblicato lei un post social contro le forze dell’ordine e di come lei sia più giovane della collega citata, che non è di certo in là con gli anni come potrebbe sembrare dalle parole da lei pronunciate in collegamento con Barbara d’Urso.

💀 Questa ultima puntata regala delle perle 💀#noneladurso pic.twitter.com/AEJb8s1pkQ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 28, 2021

Alessandra Mussolini ha scambiato Asia Gianese per Taylor Mega, ricordando quel vecchio episodio accaduto lo scorso anno quando anche lei si trovava negli studi di Cologno per partecipare al programma Live Non è la d’Urso sempre nel ruolo di opinionista della bella conduttrice partenopea.