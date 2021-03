Pomeriggio 5, gaffe della regia durante la diretta: spunta Fedez

A Pomeriggio 5 la regia ha commesso una gaffe durante la diretta di oggi con Barbara d’Urso, facendo “spuntare” il rapper Fedez sua figlia Vittoria.

Pomeriggio 5, come tutti i giorni, è in onda sulla rete principale per Mediaset per informare e intrattenere il pubblico del piccolo schermo. Durante la diretta di oggi, dopo aver affrontato i principali casi di cronaca della giornata, Barbara d’Urso ha presentato ai suoi fedeli telespettatori l’influencer Leonardo Maini Barbieri, noto al popolo della rete per la sua passione per la moda e i suoi continui cambi di look.

Fin qui non c’è assolutamente nulla di strano o particolare, ma quando la bella conduttrice partenopea, che andrà in onda anche durante il giorno di Pasqua, ha lanciato il servizio che avrebbe dovuto presentare al suo fedele pubblico il personaggio da lei invitato in studio, la regia ha commesso una gaffe in diretta mandando in onda, al posto della clip di presentazione ha trasmesso una foto di Fedez con sua figlia Vittoria Lucia.

Accortasi dell’errore commesso, la regia ha prontamente cambiato il filmato mandando poi in onda quello giusto che riguardava l’ospite di oggi. Nella speranza, forse, che nessuno si accorgesse della gaffe a Pomeriggio 5. Tant’è che Barbara d’Urso, non appena ha ricevuto di nuovo la linea, non ha fatto, a differenza del suo solito, segno all’errore che commesso. Che sia stato così rapido da non rendersene conto o ha provato a camuffare l’errore commesso dalla regia? Intanto, dopo la messa in onda del servizio, è stato mandato anche quello dedicato ai Ferragnez, per poi lanciare un messaggio a Leone Lucia, primogenito della coppia.

Barbara d’Urso: il messaggio per Leone Lucia a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso, dopo aver mandato in onda il giusto servizio in cui ha mostrato il primo incontro tra Leone e Vittoria, ci ha tenuto a lanciare un messaggio al primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, che è da poco diventato un fratello maggiore.

“Leone, ciao. Non credo tu stia guardando la televisione, ma se lo stai facendo sappi che sei bellissimo. Sei un vero principe e anche se ora c’è Vittoria, i tuoi genitori continueranno ad amarti come dimostrano ogni giorno di farlo” ha esordito la bella conduttrice partenopea durante la diretta di oggi di Pomeriggio Cinque affermando che essendo mamma di due figli sa benissimo a cosa si va incontro quando il primogenito conosce il fratello più piccolo. “Sono mamma di due figli maschi. Sono bene le dinamiche che si innescano tra fratelli” ha aggiunto Barbara, condividendo un briciolo del suo vissuto con il suo fedele pubblico.

Non notate una certa somiglianza tra Giovanni Ciacci e Leonardo Maini Barbieri? #cabinarossa#Pomeriggio5 pic.twitter.com/g1jL2ikAcA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 25, 2021

Barbara d’Urso ha fatto una precisazione a Pomeriggio 5. In quanto le hanno anche fatto notare che aveva sbagliato il nome della figlia di Chiara Ferragni chiamandola Vittoria Maria e non Vittoria Lucia. Lucia, infatti, non è il secondo nome della bambina ma è il suo cognome. In quanto Fedez all’anagrafe si chiama Federico Lucia.