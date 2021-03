Dopo aver recitato nella serie televisiva di successo mondiale “The Undoing – Le verità non dette”, Matilda De Angelis è approdata sul palco dell’Ariston come madrina della prima serata del Festival ed ora è protagonista di “Leonardo”. Inarrestabile e giovanissima, copiamo i suoi outfit.

Di Matilda De Angelis vi avevamo già raccontato tutto qui ma oggi il focus è sullo stile apparentemente casuale di questa giovane donna italiana di successo. Prendendo spunto da alcuni scatti di shooting recenti, ispiriamoci ai colori di moda, ai tessuti impalpabili ed al make-up sapientemente a contrasto.

Matilda De Angelis è Caterina da Cremona: copiamo il suo stile

Tra i vestiti preferiti dall’attrice bolognese – che da oggi è sulla cover di “Elle Italia” – ci sono t-shirt maschili e lunghi indumenti freschi e chic dai tessuti leggeri. Sotto, la proposta è del brand Pinko e costa 275 euro. L’abito lungo in cotone beige ha intarsi in lurex dorato e una lavorazione a fascia in vita che crea il giusto stacco. Inoltre, grazie allo scollo profondo a V, resta attillato in zona seno e sul busto enfatizzando la silhouette. Fa parte della nuova collezione primaverile ed è già molto richiesto.

Il viso particolare, gli occhi grandi e azzurri e le labbra perfettamente disegnate la fanno sembrare appena uscita da un quadro. Con un abito bianco panna in pizzo e sangallo con spalline sottili, Matilda fa un figurone ed è molto semplice da copiare. Mentre per il trucco saranno sufficienti un rossetto rosso lucido ed un mascara potente, i capelli restano naturali, effetto “appena alzata dal letto”, ideale per le più pigre.

La proposta per soli 109 euro è di Y.a.s. (immagine seguente) e rientra nelle offerte di “About You”. Spalline a spaghetti, tinta unita bianco lucente, ha drappeggi sulla gonna che riempiono il disegno rendendolo nell’insieme più armonioso. C’è la sottoveste ed ha una lunghezza ottima sia per i tacchi che con comode sneakers dalla suola importante.

Riservata come poche sulla sua vita privata (del suo ex fidanzato ci avevamo parlato qui) al Festival di Sanremo ha conquistato anche quella parte di Italia che non la conosceva. Ha una carriera luminosa davanti e di certo sentiremo il nome Matilda ancora a lungo.

Silvia Zanchi