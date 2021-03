Leone Lucia, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, ha finalmente incontrato la sua sorellina Vittoria. L’incontro ha emozionato il web.

Da quando Chiara Ferragni ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere incinta per la seconda volta, il popolo del web è letteralmente impazzito di gioia. In quanto non ha mai nascosto di essersi affezionato alla bellissima famiglia che la bionda influencer ha creato con suo marito Fedez e per questo non vedeva l’ora di incontrare, in maniera virtuale, la piccola di casa, Vittoria ed in particolar modo l’incontro con il fratellino Leone Lucia, che nel corso di questi anni è diventata una vera e propria star del web.

Oggi, dopo qualche giorno della nascita dalla piccola Vittoria, i due finalmente si sono incontrati e il popolo della rete non ha potuto nascondere di voler vedere come ha reagito Leone nel conoscere sua sorella. A rispondere a questa curiosità ci hanno pensato i Ferragnez in persona che, è bene specificare, hanno preferito non immortalare quel momento ma hanno dato dei piccoli accenni promettendo di raccontare tutto per il meglio. In modo tale da poter questo momento tra le mura di casa.

Leone Lucia ha incontrato sua sorella Vittoria e lui l’ha accolta facendole anche un regalino, ma lei da vera imprenditrice digitale come la madre ha subito contraccambiato.

Fedez e Chiara Ferragni: la foto della famiglia al completo conquista il web

Fedez e Chiara Ferragni hanno assistito al primo incontro di Leone e Vittoria Lucia. Leo ha accolto di buon grado la sorellina, facendole anche un disegno per il suo arrivo in casa, mentre lei, come mostrato dal papà, gli ha regalato il peluche di uno dei suoi personaggi preferiti. Anche se gli utenti della rete sono convinti che questa pace durerà poco in quanto Leone, da bravo fratello maggiore, finirà con il litigare con la nuova piccola di casa, come succede in tutte le famiglie del mondo.

“Di nuovo insieme” ha commentato il rapper su Instagram, pubblicando il primo scatto di famiglia, avvenuto qualche ora dopo la prima videochiamata tra Leone Lucia e Vittoria. Dalla foto pubblicata, i fan della coppia sono convinti che il piccolo Leo inizi ad essere già geloso dalla piccola in arrivo. In quanto la guarderebbe con sospetto mentre è in braccio a mamma Chiara Ferragni. Una reazione del tutto normale e comprensibile, visto che fino a poco tempo le attenzioni dei suoi genitori erano tutte rivolte per lui ed invece ora dovrà dividerle con Vittoria, ma sicuramente con il tempo i due riusciranno ad andare d’accordo.

Leone e Vittoria sono i figli di Chiara Ferragni e Fedez e il primo scatto che li ritrae tutti insieme ha emozionato il popolo della rete che non vedeva l’ora di vedere la loro famiglia riunita. Tant’è che lo scatto nel giro di pochi minuti ha già fatto strage di like. Ora, infatti, il quadro sembra essere completo e loro appaiono più felici che mai.