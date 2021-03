Mancano pochi giorni a Pasqua, affrettatevi a decorare casa così da renderla accogliente e più particolare. Ecco alcune idee e consigli.

La Pasqua è una festa religiosa e tanto attesa da tutti, si è presi dal decidere quale menù servire a pranzo e quali dolci preparare per deliziare tutta la famiglia. Visto che mancano poco più di una settimana non avete molto tempo a disposizione. E’ bello dare un tocco particolare alla vostra casa, con piccole e semplici decorazioni che la rendono particolare e accogliente. Bastano pochi oggetti anche realizzati da voi così da personalizzare e rendere unico tutto. Ecco alcune idee da seguire per abbellire la vostra casa per Pasqua.

Decorare casa a Pasqua: idee e consigli

Avete ancora tempo, ma non troppo per abbellire la vostra casa con oggetti pasquali, sia realizzati da voi, oppure acquistati in negozi specializzati. Bastano pochi accessori per rendere accogliente la vostra casa soprattutto se ci sono dei bambini. Procediamo con alcune idee particolari da preparare per la Pasqua.

-Centrotavola. Il classico che non può mancare, potete optare per un cestino con uova decorate in ceramica, fatte da voi, oppure con uova decorate con pailettes o dipinte. Ma un bel centrotavola che ha anche un effetto scenografico è l’albero pasquale, basta prendere un rampo o più rami secchi di pesco, melo o ciliegio, dipende dallo spazio che avete a disposizione. In alternativa vanno bene anche i rametti di ulivo freschi. Mettete i rami all’interno di un vaso alto, decorate i rametti con fiocchi di nastrini di raso, uova dipinte, palline colorate e coniglietti, tutti soggetti pasquali. Ma come per l’albero di natale, potete personalizzare l’albero con biscotti fatti da voi, magari potete farli con i piccoli di casa.