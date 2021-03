Barbara d’Urso va in onda a Pasqua e torna la sfida con Mara Venier

Barbara d’Urso è davvero inarrestabile! La conduttrice andrà in onda anche a Pasqua: pronta a sfidare, di nuovo, Mara Venier!

Barbara d’Urso, durante il corso di questi anni, ha dimostrato al pubblico del piccolo schermo di essere una vera e propria stacanovista. Tant’è che la bella conduttrice partenopea non ha intenzione di fermarsi nemmeno durante le feste di Pasqua, andando regolarmente in onda con i suoi programmi.

A rivelare la notizia è stato il portale Tv Blog, che ha sempre annunciato notizie che poi si sono sempre rivelate essere vere, ma procediamo con calma, rendendo più chiaro il quadro della situazione televisiva attuale. Come molti sapranno, infatti, domenica sera andrà in onda l’ultima puntata, pare di questa stagione, di Live Non la d’Urso e il 14 aprile sarebbe dovuta partire la versione estesa, non più ridotta a soltanto a 2 ore, di Domenica Live.

Secondo quanto rivelato il portale, però, la bella conduttrice partenopea, in accordo con Mediaset, ha deciso di anticipare la versione estesa del suo show della domenica pomeriggio partendo proprio il giorno di Pasqua, in diretta concorrenza con Mara Venier, che di consueto andrà in onda con la sua Domenica In, che da quando rivede lei al timone del programma si dimostra essere sempre campione di ascolti.

Barbara d’Urso va in onda anche a Pasqua per la gioia del suo fedele pubblico ed ritorna anche la sfida con Mara Venier, ma vediamo insieme come sarà strutturata questa nuova versione di Domenica Live.

Mara Venier: Barbara d’Urso torna a Pasqua con Domenica Live esteso

Barbara d’Urso, come anticipato, tornerà con la versione estesa di Domenica Live a Pasqua. Il format sarà un po’ diverso rispetto alla versione attuale a cui siamo abituati, in quanto si concentra principalmente su approfondimenti riguardanti i personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Ora invece la trasmissione sarà divisa in due blocchi, che ricorda molto la struttura di Live Non è la d’Urso, programma recentemente elogiato da Zingaretti.

Ora il programma andrà in onda a partire dalle ore 15:00, portando sul piccolo schermo degli italiani temi legati all’attualità. Questo blocco durerà ben 2 ore e terminerà alle 17:00. Dalle 17:00 fino alle 18:45, quasi due ore quindi, andrà in onda il secondo ed ultimo blocco della trasmissione, che si concentra invece sulla cronaca rosa e sugli approfondimenti relativi al mondo del gossip.

Un ritorno, questo di Barbara, alla sfida con Mara Venier e Domenica In, che inizia la sua messa in onda a partire dalle 14:00 e termina prima della fine del programma di Barbara. Chi avrà di nuovo la meglio tra le due conduttrici che si contendono un posto speciale nel cuore dei telespettatori?

E anche ieri sera a #noneladurso i nostri amati picchi di oltre il 21% di share e di oltre 3 milioni di spettatori con 9 milioni di contatti!! ❤️❤️❤️❤️❤️ Grazie a Giorgia Meloni, all’onorevole Beatrice Lorenzin, al Professor Bassetti e a tutti i nostri ospiti! pic.twitter.com/WoTmq0mzRZ — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) March 22, 2021

Barbara d’Urso riuscirà a vincere quest’ennesima sfida televisiva che Mediaset ha deciso di proporle?