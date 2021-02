Corrono voci di una possibile chiusura del programma Live Non è la D’Urso. Tra i tweet spunta quello di Nicola Zingaretti, che elogia Barbara D’Urso. Ecco cosa ha scritto il leader dem

E’ uno dei programmi d’intrattenimento di punta di Mediaset. Parliamo di Live Non è la D’Urso condotto da Barbara d’Urso, in onda la domenica sera su Canale 5. Da ieri, su Twitter, circolano voci di una possibile chiusura del programma. Non è la prima volta che accade. Teniamo subito a precisare che si tratta di una notizia priva di fondamento e, più avanti, vedremo come stanno davvero le cose.

Nel dibattito su Twitter è intervenuto anche Nicola Zingaretti. Il segretario del Pd, super impegnato a seguire le prime mosse del nuovo governo Draghi, ha trovato il tempo per scrivere un tweet a sostegno del programma della D’Urso. Nel suo cinguettio il leader dem ha detto: “Barbara D’Urso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso”.

.@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 24, 2021

In effetti, in questo lungo anno di pandemia Covid, Live Non è la D’Urso ha dato voce a medici, infermieri, esperti e operatori sanitari, ma anche a commercianti, imprenditori e famiglie in grave difficoltà economica. Senza contare le innumerevoli interviste con politici di ogni schieramento, per fare il punto sull’emergenza pandemica.

Zingaretti, tweet per la D’Urso. Il programma non chiude

Nessuna chiusura per Live Non è la D’Urso. A Pasqua il programma si fermerà per poi ritornare a settembre. Da aprile partirà Paolo Bonolis con Avanti Un Altro. Il motivo è logistico e riguarda lo studio dove si realizza il programma. Live dovrà fermarsi per un po’ così da lasciare spazio alle riprese delle puntate di Scherzi a Parte. Il programma di Bonolis, invece, è stato già registrato in studi esterni e deve soltanto passare alla messa in onda.

Live Non è la D’Urso non chiude definitivamente. E’ soltanto uno stop dettato da ragioni organizzative. La storia degli ascolti non c’entra niente con la decisione. La media di Live è stata davvero molto buona, andando ben oltre la linea del 10% di share tracciata dalla produzione.

Live sarà in pausa fino a settembre ma, Barbara D’Urso, continuerà con gli altri suoi programmi che sono Pomeriggio 5 e Domenica Live, regolarmente inseriti in programmazione.