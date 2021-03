C’è un erba molto famosa che aiuta a perdere peso. Scopri qual è come usarla per trarne il massimo dei benefici.

Quando si decide di iniziare una dieta o di correggere il modo di alimentarsi al fine di perdere peso, è molto importante aiutarsi con prodotti naturali. Per fortuna, la natura ci ha fatto dono di cibi, erbe e sostanze in grado di darci una mano nella perdita del peso. E tra le tante ce n’è una semplice da usare e al contempo in grado di donare svariati benefici. Si tratta della yerba mate. Un’erba dalle preziose proprietà che si rivela davvero utile per chi è a dieta.

Yerba mate: ecco perché fa perdere peso

La yerba mate è la pianta dalla quale si ricava il mate, la famosa bevanda sempre più in voga anche in Occidente per il suo sapore e le tantissime proprietà benefiche.

Oltre a far bene all’organismo ed in particolare al cuore, sembra che la yerba mate sia un valido aiuto per chi è a dieta. Vanta infatti svariate proprietà che possono davvero aiutare l’eliminazione dei chili in eccesso. Tra le più importanti ci sono:

Aiuta ad accelerare il metabolismo. Ciò avviene grazie al contenuto di caffeina come ben sappiamo stimola i processi metabolici. Bruciando più calorie, quindi, l’organismo è naturalmente orientato verso la perdita di peso.

Sazia. Assunta dopo i pasti aiuta ad aumentare il senso di sazietà. A metà mattina o a metà pomeriggio, invece, tende a ridurre l’appetito e la conseguente voglia di mangiare tra i pasti. Cosa che, inutile dirlo, aiuta ad avere un maggior controllo sul peso.

Svolge un’azione diuretica. Bere questa bevanda stimola la diuresi. Ciò ha sia una funzione detox per l’organismo che una che contrasta la ritenzione di liquidi. In questo modo ci sgonfia naturalmente riducendo i liquidi in eccesso, la sensazione di gonfiore e la cellulite.

Aiuta a rilassarsi. Nonostante la presenza di caffeina, la yerba mate è in grado di trnquillizare. Berla, quindi, porta a rilassarsi e ciò può avere effetti positivi sulla fame nervosa. Aiutando così a tenere sotto controllo ciò che si mangia durante il giorno.

Combatte l’infiammazione. Pochi lo sanno ma un organismo infiammato tende a lavorare male. E ciò si riflette anche sul metabolismo. Grazie alle proprietà disinfiammanti della yerba mate, l’organismo riesce però a disinfiammarsi e ciò porta ad eliminare ulteriori liquidi mentre il metabolismo lavora di più.

Ovviamente la yerba mate ha anche tante altre proprietà che esulano la dieta. Ad esempio pare faccia bene al cuore, combatte i radicali liberi e facilita l’ossigenazione del sangue. Si tratta insomma di un erba speciale che è davvero utile inserire nella propria alimentazione.

Come assumere la yerba mate per dimagrire

Se si desidera perdere peso è importante assumere la yerba mate nel modo giusto. Per prima cosa non la si dovrà bere zuccherata, sopratutto perché la ricetta originale prevede come soli ingredienti l’erba e l’acqua calda. Inoltre si dovrà sorseggiare senza accompagnarla a dolci o biscotti. Ciò che conta è berla sotto forma di tè o di infuso godendo a pieno del suo sapore. Inoltre la si può inserire nei frullati di frutta o per insaporire yogurt e dolci.

Anche se in quest’ultimo caso, i dolci dovrebbero essere privi di zucchero. Se usata all’interno di un’alimentaziona sana e bilanciata sarà sicuramente un valido aiuto per ottenere più facilmente il dimagrimento desiderato.

Controindicazioni

Come per tutto ciò che ingeriamo è ovviamente importante tenere a mente le controindicazioni della yerba mate. Se bevuta in eccesso, ad esempio, può portare ad iperattività e insonnia. In alcuni casi può dare anche mal di stomaco o acidità. Motivo per cui è sempre bene iniziare a provarla in piccole quantità. E, in caso di dubbi, il consiglio è sempre quello di chiedere un parere al proprio medico curante.