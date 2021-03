Barbara d’Urso, appello a Fabrizio Corona: “Non farlo, lei sta lottando per te”

Barbara d’Urso, durante l’ultimo appuntamento di questa stagione con Live, ha lanciato un appello a Fabrizio Corona.

Barbara d’Urso, durante il corso di questa ultima puntata di questa stagione di Live, non poteva non parlare di Fabrizio Corona. Il Re dei paparazzi si trova di nuovo in carcere, ma la sua famiglia si sta battendo fortemente per fare in modo che il giudice possa cambiare la sentenza emessa in quanto soffrirebbe della sindrome di Borderline.

Questa sindrome dovrebbe essere curata in strutture adatte e non in carcere. Per questo motivo la mamma di Fabrizio ha scelto di prendere parte a Live Non è la d’Urso per sottolineare come secondo lei suo figlio non merita tutto quello che sta subendo e nelle sue condizioni la scelta migliora che si possa fare sarebbe quella di potergli garantire tutte le cure e il supporto necessario al di fuori del carcere. Altrimenti così non uscirà mai dal tunnel in cui si troverebbe in questo momento.

Barbara, approfittando del momento, dopo che la mamma di Fabrizio ha espresso il suo pensiero in questa difficile situazione, ci ha tenuto a spendere due parole, visto che sa che lui ha fortemente voluto l’ospitata di sua madre all’interno del programma. Barbara d’Urso ha lanciato un appello a Fabrizio Corona, lanciandogli un messaggio ben preciso.

Fabrizio Corona di nuovo in carcere, ne parliamo ora a Live #noneladurso con i nostri ospiti. “Il fine rieducativo in questo caso non lo vedo” pic.twitter.com/AEzWdNf8SE — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 28, 2021

Fabrizio Corona: le parole di Barbara d’Urso a Live

La mamma di Fabrizio Corona a Live #noneladurso, dopo aver chiesto un incontro con la nostra @carmelitadurso “Fabrizio ha una patologia severissima confermata dall’ospedale” pic.twitter.com/MfchbzmwcB — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 28, 2021

Barbara d’Urso, che poco dopo ha corretto Alessandra Mussolini dalla sua gaffe in diretta, ci ha tenuto a lanciare un messaggio a Fabrizio Corona, che ha scelto di iniziare da qualche tempo lo sciopero della fame; poiché ritiene che la sentenza emessa nei suoi confronti non sia propriamente corretta e che non meriti di continuare a restare tra le mura di un carcere.

“Io so bene che tu hai voluto fortemente che tua mamma fosse tua ospite qui e spero che tu riesca a trovare una soluzione a tutto quello che stai passando. Io spero tu possa essere curato. Ora non sta a me dirlo, ma tu hai bisogno di tutte le cure necessarie. Smetti di fare lo sciopero della fame perché così non stai facendo altro che far soffrire tua madre. Smettila, non farlo più. Lei sta continuando a lottare per te anche dall’esterno”

La nostra @carmelitadurso ci tiene a mandare un messaggio speciale di grande umanità ❤️#noneladurso pic.twitter.com/9iTdip4qho — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 28, 2021

L’appello di Barbara è stato ben accolto dalla mamma di Fabrizio Corona, che spera più che mai che questo difficile capitolo della vita di suo figlio possa finalmente concludersi nel migliore dei modi. Visto che lei si è dimostrata essere visibilmente preoccupata per la sua salute.