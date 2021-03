Questa sera è stata trasmessa l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso di questa stagione televisiva: le parole di Barbara in diretta.

Questa sera su canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso della stagione. La notizia girava già da qualche tempo e dopo essere stata confermata dai vertici di Mediaset, il pubblico del piccolo schermo ha dovuto dire addio al programma che da qualche anno a questa parte ormai li tiene sempre compagnia. Barbara d’Urso durante la fine di questa diretta ha salutato i suoi fedeli telespettatori, che anche in questa stagione le hanno permesso di raggiungere picchi da record.

Ma questo ovviamente non si tratta di un addio perché anche se Live Non è la d’Urso ha chiuso, la bella conduttrice partenopea continuerà con la messa in onda dei suoi altri programmi televisivi. Tant’è che ha dato appuntamento ai suoi telespettatori domani con la consueta diretta di Pomeriggio 5 e domenica prossima con Domenica Live, sì perché Barbara andrà in onda anche durante il giorno di Pasqua.

Live, però, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato chiuso in maniera definitiva e non soltanto a poche puntate dalla fine di questa stagione. Ma sarà realmente così? Ecco le parole di Barbara d’Urso che fanno chiarezza in merito a questa notizia.

Live Non è la d’Urso confermato a settembre? Le parole di Barbara

Barbara d’Urso, durante l’ultimo saluto della domenica sera, ci ha tenuto a specificare al pubblico che da sempre la segue che questo non è un addio, ma soltanto un arrivederci. In quanto il suo Live Non è la d’Urso dovrebbe ritornare a settembre e non sarebbe stato cancellato come in molti hanno insinuato durante il corso di queste settimane.

“Volevo salutarvi perché questo è l’ultimo appuntamento della stagione, ma io vi aspetto domani con Pomeriggio 5 e Domenica con Domenica Live. Con Live, invece, ci rivediamo a settembre perché io ci sarò sempre“ ha rassicurato la bella conduttrice partenopea, che poco prima ha lanciato un appello a Fabrizio Corona in diretta.

Insomma, nonostante le numerose indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, sembra proprio, visto che a confermarlo è la conduttrice stessa, che Mediaset non abbia mai avuto intenzione di cancellare il programma. In quanto dovrebbe tornare a settembre con una stagione nuova di zecca.

Amici di Live #noneladurso, che grande onore è stato farvi compagnia per tutte queste serate! Noi torniamo in autunno, eh, non vi preoccupate! Per ora, buonanotte, vi aspettiamo ogni giorno con #Pomeriggio5 e la domenica pomeriggio con #DomenicaLive!

GRAZIE! ❤️ pic.twitter.com/Ew9kPXUqAw — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 28, 2021

Barbara d’Urso ha salutato il suo pubblico, ma quello di stasera non è stato un addio vero e proprio. In quanto domani sarà di nuovo in diretta su canale 5 e Live, sembrerebbe dunque essere ufficiale stando alle sue parole, tornerà sul piccolo schermo degli italiani a partire dalla prossima stagione televisiva. Mentre Domenica Live si allunga a partire dalla prossima puntata, che andrà in onda come anticipato proprio durante la giornata di Pasqua.